Rewelacyjna przygoda dla każdego! VII Jesienny Ultramaraton Warmiński ''Warneland - Łańsk''

- Nasz „Warneland” jest dla każdego. Można pobiec na dystansie W50+ W25+ i W10+ - mówią organizatorzy Grzegorz Baran i Krzysztof Mańkowski.

- Trasy biegu prowadzą przez drogi i szlaki turystyczne na terenie Warmii. Uczestnicy mogą być zaskoczeni pagórkowatością, ale jak zawsze będą zachwycać się pięknem lasów i jezior. Trasy są w zasięgu każdego, bo limity czasowe są tak ustalone, że nawet zawodnik szybko maszerujący na czas dotrze na linię mety – dodają organizatorzy. Zapisy do biegu do 11 października na superczas.pl.

Harmonogram biegowe spotkania - VII Jesienny Ultramaraton Warmiński ''Warneland - Łańsk'' Gmina Stawiguda 2026. Sobota 24 października.

7:00 – 12:00 Praca Biura Zawodów (odbiór numerów startowych do 45 minut przed startem danego dystansu)

9:00 Start biegu W25+ / W50+

9:05 Zamknięcie startu biegu W25+ / W50+

10:00 Start biegu W10+

10:05 Zamknięcie startu biegu W10+

13:00 Zamknięcie PK2 27 km

17:00 Koniec biegu / Zamknięcie mety

VII Jesienny Ultramaraton Warmiński ''Warneland - Łańsk'' Gmina Stawiguda 2026 poleca Radio Eska

POSŁUCHAJ: VII Jesienny Ultramaraton Warmiński ''Warneland – Łańsk''. Z Grzegorzem Baranem i Krzysztofem Mańkowskim rozmawia Andrzej Brzozowski.

Autor: Andrzej Brzozowski

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