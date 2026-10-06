Rewelacyjna przygoda dla każdego! VII Jesienny Ultramaraton Warmiński ''Warneland - Łańsk''

Andrzej Brzozowski
2026-10-06 22:55

W sobotę 24 października odbędzie się siódmy jesienny Ultramaraton Warmiński „Warneland”. Do wyboru trzy dystanse – od 12,4 km po 53 km. Bazą wydarzenia będzie ośrodek wypoczynkowy w Łańsku. Start pierwszych biegów o godzinie 9. Zapisy do 11 października.

Uśmiechnięty mężczyzna biegnący trasą maratonu Warneland obok flag Radia Eska. O szczegółach biegu czytaj na Eska Olsztyn.
Autor: Oskar Biedrzyński

- Nasz „Warneland” jest dla każdego. Można pobiec na dystansie W50+ W25+ i W10+ - mówią organizatorzy Grzegorz Baran i Krzysztof Mańkowski.

- Trasy biegu prowadzą przez drogi i szlaki turystyczne na terenie Warmii. Uczestnicy mogą być zaskoczeni pagórkowatością, ale jak zawsze będą zachwycać się pięknem lasów i jezior. Trasy są w zasięgu każdego, bo limity czasowe są tak ustalone, że nawet zawodnik szybko maszerujący na czas dotrze na linię mety – dodają organizatorzy. Zapisy do biegu do 11 października na superczas.pl.

Harmonogram biegowe spotkania - VII Jesienny Ultramaraton Warmiński ''Warneland - Łańsk'' Gmina Stawiguda 2026. Sobota 24 października.

  • 7:00 – 12:00 Praca Biura Zawodów (odbiór numerów startowych do 45 minut przed startem danego dystansu)
  • 9:00 Start biegu W25+ / W50+
  • 9:05 Zamknięcie startu biegu W25+ / W50+
  • 10:00 Start biegu W10+
  • 10:05 Zamknięcie startu biegu W10+
  • 13:00 Zamknięcie PK2 27 km
  • 17:00 Koniec biegu / Zamknięcie mety

VII Jesienny Ultramaraton Warmiński ''Warneland - Łańsk'' Gmina Stawiguda 2026 poleca Radio Eska

POSŁUCHAJ: VII Jesienny Ultramaraton Warmiński ''Warneland – Łańsk''. Z Grzegorzem Baranem i Krzysztofem Mańkowskim rozmawia Andrzej Brzozowski.
Mediateka.pl
VII Jesienny Ultramaraton Warmiński ''Warneland – Łańsk''. Z Grzegorzem Baranem i Krzysztofem Mańkowskim rozmawia Andrzej Brzozowski.
Autor: Andrzej Brzozowski

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