Zniknął po publikacji „Super Expressu”. Rowerzystą z różową rurą zajęła się policja

Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-10-06 19:34

Kierowcy przemieszczający się trasą Biskupiec–Czerwonka w województwie warmińsko-mazurskim jeszcze niedawno musieli uzbroić się w cierpliwość. Wszystko przez rowerzystę, który z wystającą różową rurą wolno jechał po drodze. Nagranie z jego udziałem trafiło w ręce mundurowych, którzy poszukują cyklisty. Mężczyzna przestał jeździć DK57 tuż po naszej publikacji.

Jakiś czas temu na łamach naszego portalu informowaliśmy o niezwykle oryginalnym uczestniku ruchu drogowego. Mężczyzna jadący drogą krajową nr 57 w stronę Czerwonki został uwieczniony na filmie, który trafił do redakcji „Super Expressu”. Cyklista podróżował spokojnym tempem, mając na głowie kask wyposażony w kamerkę, a na stopach letnie obuwie. Najwięcej emocji wzbudziła jednak przymocowana do jednośladu jaskrawa, różowa rura, zajmująca znaczną część pasa ruchu. Z tego powodu kierowcy mieli spory problem z manewrem wyprzedzania.

On jest tutaj dobrze znany. Wygląda to tak, jakby celowo prowokował kierowców

– stwierdził Czytelnik relacjonujący sprawę, który zarejestrował kontrowersyjne zachowanie na drodze. Cyklista również dokumentował sytuację wokół siebie przy pomocy wspomnianej kamery.

Dzięki naszemu artykułowi losem rowerzysty zainteresowały się służby.

Materiał filmowy został przekazany do Komisariatu Policji w Biskupcu. Policjanci będą go analizować pod kątem prawnym. Będą również podejmowane czynności zmierzające do ustalenia rowerzysty

– poinformowała naszą redakcję kom. Anna Balicka z olsztyńskiej policji.

Funkcjonariusze przyjrzą się stylowi jazdy cyklisty oraz metodzie transportu nietypowego ładunku. Z nagrania jasno wynika, że różowy element znacząco przekracza szerokość jednośladu. Prawo jasno określa, że szerokość roweru nie powinna być większa niż 90 centymetrów.

Dopiero analiza materiału dowodowego i identyfikacja rowerzysty pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy doszło do złamania przepisów. W przypadku stwierdzenia wykroczenia, mężczyźnie grozi mandat karny w wysokości nawet 3 tysięcy złotych.

Zastanawiający jest fakt, że od momentu nagłośnienia sprawy przez „Super Express”, charakterystyczny cyklista zniknął z okolicznych dróg, w tym ze wspomnianej trasy w Biskupcu. Niezależnie od tego, czy to zbieg okoliczności, jedno jest pewne: zachowanie rowerzysty trafiło pod lupę stróżów prawa.

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