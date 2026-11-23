Wariant C S16 pod oceną. Teraz głos należy do mieszkańców

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S16 na trasie Mrągowo–Orzysz–Ełk. Chodzi o wariant C inwestycji. W ramach procedury zapewniono udział społeczeństwa. Od 23 listopada do 22 grudnia 2026 roku każdy zainteresowany może zapoznać się z dokumentacją oraz przedstawić swoje uwagi i wnioski. To ważny etap postępowania, ponieważ zgłoszone opinie zostaną przeanalizowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i uwzględnione w uzasadnieniu decyzji środowiskowej.

Jest nowy raport środowiskowy. Można pobrać go przez internet

Dokumentacja inwestycji była kilkukrotnie uzupełniana na wezwanie RDOŚ. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie przedstawiła teraz jednolity raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opracowany 26 października 2026 roku. Dokument zawiera pierwotną treść raportu, dotychczasowe aneksy oraz odpowiedzi na ostatnie wezwanie do uzupełnienia dokumentacji z 24 września. Ze względu na duże zainteresowanie inwestycją raport został udostępniony online. Można go pobrać bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Jak i do kiedy można zgłaszać uwagi do S16?

Uwagi i wnioski dotyczące planowanej inwestycji można składać do 22 grudnia 2026 roku. Dostępne są trzy sposoby:

Pocztą tradycyjną: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn.

Elektronicznie: na adres e-mail [email protected] . Wiadomość nie wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

. Wiadomość nie wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Przez e-Doręczenia: AE:PL-56404-90378-FRVDW-31.

Możliwe jest również zgłoszenie uwag ustnie do protokołu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska odniesie się do wszystkich uwag i wniosków złożonych w wyznaczonym terminie w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ważne: zgłoszenia, które wpłyną po 22 grudnia 2026 roku, nie będą rozpatrywane.

POSŁUCHAJ: mówi rzeczniczka RDOŚ w Olsztynie Justyna Januszewicz