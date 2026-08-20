Remont zmienia olsztyńskie planetarium

Prace prowadzone przy Alei Piłsudskiego 38 obejmują zarówno przebudowę i modernizację budynku, jak i przygotowanie nowej oferty. Wszystkie nowości mają być dostępne dla zwiedzających pod koniec przyszłego roku. Obecnie inwestycja minęła półmetek. Większość robót, które były konieczne, by zmienić aranżacje przestrzeni została już wykonana.

Moc kosmicznych atrakcji

Od stycznia 2027 roku instytucja będzie działać pod nazwą Centrum Lotów Kosmicznych - Astrosfera.

I rzeczywiście, odwiedzający w ramach nowej interaktywnej wystawy z Habitatem księżycowym na czele - będą mogli wcielić się w członków załogi bazy kosmicznej.

Szykujemy wystawę, która powie nam, czy człowiek jest w stanie zamieszkać poza ziemią, jeżeli tak, to jakie warunki muszą zostać spełnione. Pokażemy jakie badania można prowadzić z powierzchni księżyca, z jakimi zagrożeniami człowiek się tam mierzy. W tunelu, który będzie prowadził do Habitatu jest przewidziana podłoga projekcyjna, więc na pewno będzie to dodatkowy efekt, jakbyśmy tę podróż na Księżyc rzeczywiście odbywali - podkreśla Magdalena Pilska -Piotrowska, dyrektor planetarium i obserwatorium astronomicznego w Olsztynie.

Pod niebem pełnym gwiazd

Zmiany nie ominą także sali projekcyjnej, w której pojawi się nowy cyfrowy projektor gwiazdowy. Zastąpi on analogowy projektor Zeiss wykorzystywany od 1973 roku. Modernizacja obejmie również wymianę ekranu i nagłośnienia oraz montaż nowych, pochylanych foteli.

BWA zostaje

Do budynku po remoncie - w przeciwieństwie do biblioteki Planeta 11 - powróci Biuro Wystaw Artystycznych. Dzięki rozebraniu ścianki działowej w galerii powstała duża przestrzeń, która będzie dostosowana do nowych warunków wystawienniczych.

Atrium w nowej odsłonie

Jednym z charakterystycznych elementów olsztyńskiego planetarium jest atrium z kompozycją Stefana Knappa. Zostanie ono na nowo zagospodarowane, ale już bez basenów, które pierwotnie zdobiły jego wnętrze po oddaniu obiektu do użytku w 1973 roku. Nie jest także pewny los rosnących tutaj drzew.

Wykonawcą robót jest Rembud Sp. z o.o. z Przasnysza. Umowę podpisano 8 września 2025 roku. Wartość umowy po rozszerzeniu prac o dostosowanie części BWA do wymogów przeciwpożarowych, wynosi 47,45 mln zł brutto. Roboty mają potrwać do końca listopada 2027 roku.

O tym jak zmienia się olsztyńskie planetarium: Magdalena Pilska - Piotrowska, dyrektor placówki. Rozmawia Ania Kuca