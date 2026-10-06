Kamica nerkowa u dzieci. Nowoczesny laser w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie

Nowoczesne leczenie kamicy nerkowej u dzieci w Olsztynie

Kamica układu moczowego nie jest problemem dotyczącym wyłącznie dorosłych. Coraz częściej diagnozowana jest również u dzieci, a jej leczenie wymaga szczególnej precyzji i ostrożności.Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie rozpoczyna regularne zabiegi endoskopowego usuwania kamicy nerkowej i moczowej u najmłodszych pacjentów. Wykorzystywany jest do tego zakupiony niedawno laser tulowy Dornier Thulio. Dotychczas tak zaawansowane leczenie kamicy nerkowej u dzieci oferowały w Polsce tylko dwa ośrodki pediatryczne – w Dziekanowie Leśnym i Zielonej Górze.

Kamienie rozbijane są na pył

Jedną z najważniejszych zalet nowej technologii jest możliwość bardzo precyzyjnego rozbijania złogów. Kamienie mogą zostać rozdrobnione niemal do postaci pyłu, dzięki czemu ich pozostałości mogą być naturalnie wydalane wraz z moczem. Nowoczesny laser pozwala również ograniczyć ryzyko przemieszczania się fragmentów kamienia w trudno dostępne miejsca. – Dzięki wprowadzeniu tej nowoczesnej metody uzyskujemy znacznie lepszą skuteczność i bezpieczeństwo w leczeniu kamicy układu moczowego u dzieci, także w tych najtrudniejszych lokalizacyjnie sytuacjach klinicznych – mówi dr n. med. Bartosz Kotkowicz, specjalista urologii dziecięcej i chirurgii dziecięcej, kierownik Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Czynnościowych Dróg Moczowych u Dzieci Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

Bez nacięć i z krótszym pobytem w szpitalu

Zabiegi wykonywane są metodą endoskopową, przez naturalne drogi moczowe. Oznacza to brak klasycznych nacięć chirurgicznych, a tym samym mniejsze dolegliwości po zabiegu i brak blizn. Wśród korzyści dla małych pacjentów lekarze wymieniają także krótszy czas zabiegu w znieczuleniu ogólnym oraz szybszy powrót do domu. W typowych przypadkach dziecko może opuścić szpital już po jednej lub dwóch dobach.Precyzja lasera ma również ograniczać ryzyko przypadkowego uszkodzenia delikatnych ścianek układu moczowego.

Pierwsze zabiegi już w Olsztynie

Dziś w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie wykonywane są pierwsze trzy zabiegi z wykorzystaniem nowej technologii. W procedurach uczestniczą także doświadczeni specjaliści z zakresu uroendoskopii – dr hab. n. med. Marcin Jarzemski, prof. UMK, oraz dr n. med. Adam Haliński. Dla olsztyńskiego szpitala to kolejny etap rozwoju małoinwazyjnej chirurgii pediatrycznej i urologii dziecięcej. Nowa metoda ma umożliwić leczenie także bardziej skomplikowanych przypadków kamicy układu moczowego u dzieci, niezależnie od ich wieku.

POSŁUCHAJ: Najnowocześniejsza metoda leczenia kamicy nerkowej w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie - mówi dr. n. med. Bartosz Kotkowicz