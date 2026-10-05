Olsztyński ratusz zaświeci na zielono. To ważny gest solidarności

Ratusz w Olsztynie zmieni kolor

Wieczorna iluminacja olsztyńskiego ratusza to część ogólnopolskiej akcji #17milionów, organizowanej z inicjatywy Fundacji Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”. Jej celem jest zwrócenie uwagi na osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, ich codzienne potrzeby oraz wyzwania, z którymi mierzą się one i ich bliscy. Zielone światło ma być przede wszystkim widocznym znakiem wsparcia, empatii i otwartości.

Zielony kolor symbolem solidarności

Olsztyn po raz kolejny dołącza do akcji, w której budynki w całej Polsce są rozświetlane na zielono. W poprzednich latach inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem społeczności osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. Podświetlone obiekty mają nie tylko przyciągać uwagę, ale również zachęcać do rozmowy o niepełnosprawności i realnych potrzebach osób, które na co dzień mierzą się z ograniczeniami wynikającymi z MPD.

Mieszkańcy Olsztyna też mogą dołączyć

Do akcji może przyłączyć się każdy. Wystarczy 6 października założyć coś zielonego i opublikować zdjęcie w mediach społecznościowych z hasztagiem #17milionów. Można również zrobić zdjęcie rozświetlonego na zielono olsztyńskiego ratusza i udostępnić je w mediach społecznościowych. W ten sposób mieszkańcy mogą pomóc w rozpowszechnianiu przesłania akcji. We wtorkowy wieczór warto więc spojrzeć w stronę olsztyńskiego ratusza. Zielone światło będzie prostym, ale ważnym gestem: „jesteśmy z Wami”.