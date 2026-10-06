Stomil Olsztyn stracił pierwsze punkty. Remis z wiceliderem

Andrzej Brzozowski
2026-10-06 22:02

W niedzielę Stomil Olsztyn podejmował w 10. kolejce Superscore IV ligi wicelidera, Concordię Elbląg. W meczu na szczycie nie padła ani jedna bramka.

Stomil Olsztyn - Concordia Elbląg
Autor: Andrzej Brzozowski

- Zarówno my, jak i Concordia mamy za sobą udaną serię zwycięstw i meczów bez porażki – mówi Michał Kraszewski, trener Stomilu. Naprzeciw siebie stanęły dwa zespoły ze skutecznym atakiem i solidną obroną. Nasza zasada jest prosta. Jeśli nie możesz wygrać, to zremisuj. Tak też się stało. Zachowaliśmy czyste konto i dopisujemy punkt w tabeli. W szatni zespół był troszkę zdenerwowany, bo zawsze gramy o pełną pulę, ale szanujemy ten remis. Jeśli walczysz o awans, musisz regularnie punktować – kiedy nie da się zgarnąć trzech punktów, trzeba dopisać chociaż jeden - dodaje trener Kraszewski. 

W 11. kolejce Superscore IV ligi Stomil zagra na wyjeździe z Romintą Gołdap. Spotkanie odbędzie się w sobotę o godzinie 16:00.

Posłuchaj: Michał Kraszewski, trener Stomilu Olsztyn po meczu 10. kolejki 4. ligi z Concordią Elbląg.
Mediateka.pl
stomil olsztyn - concordia elbląg
Autor: Andrzej Brzozowski

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