Stomil Olsztyn stracił pierwsze punkty. Remis z wiceliderem

- Zarówno my, jak i Concordia mamy za sobą udaną serię zwycięstw i meczów bez porażki – mówi Michał Kraszewski, trener Stomilu. Naprzeciw siebie stanęły dwa zespoły ze skutecznym atakiem i solidną obroną. Nasza zasada jest prosta. Jeśli nie możesz wygrać, to zremisuj. Tak też się stało. Zachowaliśmy czyste konto i dopisujemy punkt w tabeli. W szatni zespół był troszkę zdenerwowany, bo zawsze gramy o pełną pulę, ale szanujemy ten remis. Jeśli walczysz o awans, musisz regularnie punktować – kiedy nie da się zgarnąć trzech punktów, trzeba dopisać chociaż jeden - dodaje trener Kraszewski.

W 11. kolejce Superscore IV ligi Stomil zagra na wyjeździe z Romintą Gołdap. Spotkanie odbędzie się w sobotę o godzinie 16:00.

Posłuchaj: Michał Kraszewski, trener Stomilu Olsztyn po meczu 10. kolejki 4. ligi z Concordią Elbląg.

Autor: Andrzej Brzozowski