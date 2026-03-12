Najlepsze burgery w Olsztynie - TOP 10 olsztyńskich burgerów

Najlepsze burgery Olsztyn - LISTA
Burgery to danie, które podbiło serca smakoszy na całym świecie, stając się synonimem szybkiego, sycącego i niezmiennie pysznego posiłku. Kiedy dopada nas nagły głód, szukamy czegoś na lunch ze znajomymi, a może po prostu pragniemy wieczornej rozpusty kulinarnej, często to właśnie soczysty burger z idealnie dobranymi dodatkami przychodzi nam na myśl. Od klasycznych kompozycji z wołowiną, serem i świeżymi warzywami, po autorskie wariacje z nietypowymi sosami czy wegetariańskimi alternatywami – różnorodność oferty zachęca do eksperymentowania. Nic dziwnego, że wielu zadaje sobie pytanie: gdzie znaleźć najlepsze burgery w Olsztynie? Przygotowaliśmy ranking top 10 miejsc, które z pewnością zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
- Twossto
- Adres: Murzynowskiego 20A, 10-900 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Rewelacyjne burgery! Mięso jest soczyste i dopieczone w punkt, składniki świeże i świetnie dobrane – od klasyki po bardziej odważne kompozycje. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, niezależnie od upodobań smakowych. To zdecydowanie jedno z tych miejsc, które trzeba odwiedzić w Olsztynie – osiedlowa burgerownia, która bije na głowę wiele ‘modnych’ lokali w centrum. Polecam każdemu!"
- FARICO pizza & burgery z pieca opalanego drewnem
- Adres: wejście od ul. Kłosowej, Dożynkowa 44, 10-858 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "W końcu na Dajtkach pojawiła się naprawdę dobra pizza. Zdecydowanie warto zajrzeć i spróbować nie tylko pizzy. Mają też burgery, podawane w specyficznej bułce, która smakuje jak ciasto od pizzy. Jedzenie było przepyszne, jedynie lemoniada mogłaby być nieco lepsza."
- Steakownia
- Adres: Prosta 38, 10-029 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Kilka dni temu byłem w Stekowni w Olsztynie jestem bardzo zadowolony, miejsce jest bardzo klimatyczne, steki są smaczne tak samo jaki burgery. Polecam. To wszystko co widzisz na zdjęciach kosztowało 218 zł dwa obiady plus alkohol. Byliśmy w czwartek po południu"
- Bosco - Restauracja Olsztyn
- Adres: Dąbrowszczaków 28, 10-540 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Niezła miejscówka na śniadanie lub lunch; chociaż teraz próbują coś działać też z pełną ofertą restauracji. Brak szyldu, mały potykacz, dziwne wejście przez pustą recepcję hotelu, lokal w podziemiu. Ładnie zaaranżowane wnętrze, miła, luźna atmosfera. Bardzo dobre jedzenie, proste dania, jakościowe składniki. Pyszna kawa. Wrócimy!"
- Burgerownia Olsztyn
- Adres: Maurycego Mochnackiego 3, 10-036 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Duży wybór w fajnych kombinacjach, ciekawe opcje dla wegetarian. Ja wzięłam sobie z krążkami cebulowymi ( dużo ich było) z pomidorem , sałatą i ogórkiem korniszonym drugi był z serem cheddar, bekonem, dobrze przyprawioną wołowiną i świeżymi warzywami. Koszt 40 zł za sztukę. Fajnie, że na stoliku dostępne są sztućce dla tych, którym buły uciekają z rąk Burgery są naprawdę duże. Czekaliśmy około 13 min. Pyszne. Polecam."
- Smaszburger Bistro & coffee
- Adres: Adama Mickiewicza 14, 10-508 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Burgerek i obsluga zdecydowanie lepiej, niż wyglad lokalu. Trochę czasu i klimat sie wyklaruje, teraz wygląda to średnio. Jesli chodzi o samego smasha, to jest bardzo dobrze. Negatywne opinie, ktore przeczytalem pochodzą od osób, ktore nie mają pojecia co to smash burger. Jest bardzo dobrze, i mozna sie dogadac w sprawie ilosci skladnikow. Córce bralem cheeza i chcialem mniej cebulki. Nie pasuje mi bułka, nie jakosc, a typ uzytej. Oczywiscie uzywana jest poprawna stylowo bułka, po prostu osobiscie takiej nie lubie…chyba wolalbym zwykłą wrocławską Frytki poprawne. Trzeba pamietac o dobraniu sosu. Wzialem ranch, i był dobry, ale trochę za mało. Na pewno wróce."
- Joe Gonzalez Restauracja
- Adres: Hugona Kołłątaja 5, 10-034 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Mega smaczny ale za mało. Następnym razem zamówię coś większego z menu. Ogólnie polecam miejsce, można siedzieć na zewnątrz i wewnątrz. Chociaż w środku raczej mało miejsc. W toalecie czysto, był papier i mydło - a to najważniejsze"
- KROVA grill&pub
- Adres: Księdza Jana Hanowskiego 9/61, 10-686 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Fajny klimat przemila obsługa. Byliśmy na Restaurant Week dania przygotowywane byly pyszne i przepiękne podane. Napewo powrócimy spróbować pozostałych dań z codziennego menu."
- Pasibus | Better Burger
- Adres: Galeria Warmińska, Juliana Tuwima 26, 10-748 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Nie mamy do czego się przyczepić :) obsługa miła, miejsce czyste i pyszne jedzenie. MCdonek koło tego nawet nie leżał. Jedyne czego brakowało to możliwości umycia rąk przed i po (poprosiłam Panią o moczenie serwetek i bez problemu to dla mnie zrobiła; dzięki temu mogłam ogarnąć dłonie swoje i syna), ale następnym razem jakoś to zorganizujemy, bo na pewno będziemy wracać :) jedliśmy triple i serowego."
- Restauracja Taki Wół
- Adres: Jeziołowicza 7F, 10-698 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,3
- Przykładowa opinia: "Burgery jedliśmy w lokalu i były bardzo smaczne! Mięso było soczyste, a dodatki w środku świetnie je dopełniały Sam lokal jest malutki przez co może być problem z miejscem, brakowało nam też toalety (nie ma gdzie umyć rąk, ale do burgerów dostajemy rękawiczki). Z małych minusów, które warto mieć na uwadze - długi czas oczekiwania, o którym byliśmy uprzedzeni już w momencie składania zamówienia i niestety w tak małym lokalu mocno odczuwalny był duży ruch osób, które wchodzą po swoje zamówienia. Niemniej jednak polecamy!"