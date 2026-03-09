Trail!ON Stawiguda – cztery biegi, jedna trasa i setki kilometrów w rytmie natury

Trail!ON Stawiguda – biegowa zima nad Łyną

W Rusi koło Olsztyna zakończył się zimowy cykl biegów Trail!ON Stawiguda. To wyjątkowa inicjatywa dla miłośników biegania w terenie, którzy przez kilka miesięcy spotykali się na leśnych ścieżkach w rejonie zakola rzeki Łyny.Trail!On Stawiguda Cykl składał się z czterech biegów na dystansie 5 kilometrów, rozgrywanych raz w miesiącu na tej samej trasie. Dzięki temu uczestnicy mogli nie tylko rywalizować, ale również obserwować swoje postępy i poprawiać wyniki w kolejnych startach. Pierwszy bieg odbył się 6 grudnia 2025 roku, a kolejne rozegrano 10 stycznia, 7 lutego oraz 7 marca 2026 roku. Każdy z nich startował z miasteczka zawodów na Plaży Zakolu Łyny w Rusi, skąd biegacze ruszali na trasę prowadzącą przez lasy i malownicze zakola rzeki.

Sport dla każdego

Trail!ON od początku był wydarzeniem otwartym zarówno dla doświadczonych biegaczy, jak i dla osób dopiero zaczynających przygodę z bieganiem terenowym. Organizatorzy zadbali również o najmłodszych uczestników – dla dzieci przygotowano biegi na krótszych dystansach od 300 do 1200 metrów. To sprawiło, że zawody szybko nabrały rodzinnego charakteru, a starty często stawały się wspólną sportową przygodą całych rodzin.

Rywalizacja i wyjątkowa atmosfera

Choć na trasie nie brakowało sportowej rywalizacji, jednym z najważniejszych elementów cyklu była atmosfera. Uczestnicy spotykali się co miesiąc w tym samym miejscu, dzięki czemu wydarzenie szybko zamieniło się w lokalną społeczność biegaczy. Zwieńczeniem ostatniego biegu było wspólne podsumowanie cyklu, wręczenie nagród i pamiątkowych medali dla uczestników klasyfikacji generalnej. Nie zabrakło także integracyjnego ogniska, które stało się symbolicznym zakończeniem zimowego sezonu.

Trail!On Stawiguda Bieganie blisko natury

Leśne ścieżki rezerwatu Las Warmiński, wąwozy i zakola rzeki Łyny stworzyły idealną scenerię dla biegów trailowych. To właśnie kontakt z naturą i kameralny charakter zawodów sprawiają, że Trail!ON Stawiguda wyróżnia się na mapie biegowych wydarzeń regionu. Dla wielu uczestników był to nie tylko sportowy cykl, ale przede wszystkim cztery spotkania z naturą, ruchem i ludźmi, których łączy ta sama pasja do biegania. Trail!On Stawiguda odbył się z eskowym wsparciem!!! Pomarańczowego mikrofonu nie zabrakło też na ostatnim biegu z cyklu, posłuchaj relacji!!!

***POSŁUCHAJ RELACJI***

POSŁUCHAJ: Trail On Stawiguda - za nami ostatni start z nowego zimowego cyklu biegowego