Afromental - Zespół pełnych energii i bardzo uzdolnionych facetów

Muzyka, którą tworzą to wypadkowa inspiracji wszystkich członków zespołu, a stylistycznie to wyjątkowa mieszanka różnych gatunków, głównie rocka i hip-hopu. Zadebiutowali w 2007 roku albumem “The Breakthru” i od tamtej pory wydali kilka świetnych albumów i zgromadzili wiele nagród i pokaźne grono fanów. Na przestrzeni lat zmienił się skład zespołu, a podczas kortowiadowego koncertu na scenie zobaczymy i usłyszymy Tomsona, Śniadego, Barona, Lajana i Torresa.

65. Kortowiada - Przed nami jeszcze wiele niespodzianek

Line-up imprezy znów został uzupełniony o świetnych polskich artystów, którzy wniosą w tę imprezę wiele energii. Rośnie również lista wydarzeń towarzyszących, dzięki czemu wiemy, że we wszystkie kortowiadowe wieczory będzie można wziąć udział w Silent Party, a w piątek, 29 maja, w Strefie Studenckiej na terenach zielonych przy alei Warszawskiej odbędzie się Festiwal Gier Planszowych oraz KortoStrong.

Do 15 marca potrwa jeszcze zbieranie zgłoszeń do konkursu Kortofest, czyli rywalizacji dla utalentowanych zespołów, które marzą o tym, by zaprezentować się na jednej z kortowiadowych scen.

Karnety na koncerty 65. Kortowiady

W tym roku zakupu karnetu, który uprawnia do wstępu na Plażę Kortowską podczas Kortowiady (28-30 maja), można dokonać zarówno przez stronę internetową imprezy (www.bilety.kortowiada.pl), jak i w oficjalnej aplikacji mobilnej. W sprzedaży są obecnie karnety z III puli - do 31 marca lub do wyczerpania puli.

Partnerzy jubileuszowej edycji olsztyńskich juwenaliów

Głównym Patronem Medialnym jest Radio Eska.

Patronat medialny sprawują również: Eska Rock i Eska 2

