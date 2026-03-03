UWM zaprasza na Dzień Otwarty 2026: Poznaj ofertę uczelni i spotkaj Doktora z TikToka oraz Katarzynę Dowbor!

Podczas Dnia Otwartego, który odbędzie się 25 marca 2026 r., maturzyści będą mieli okazję zapoznać się z pełną ofertą kierunków studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. To doskonała okazja, by w jednym miejscu poznać ofertę wszystkich wydziałów UWM. Przedstawiciele poszczególnych jednostek, wykładowcy oraz studenci będą dostępni, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące programów kształcenia, specyfiki studiów oraz życia akademickiego w Kortowie. Uczestnicy wydarzenia będą mogli dowiedzieć się, jak szerokie możliwości rozwoju daje działalność poza salą wykładową i jak aktywnie można włączyć się w życie uczelni.

Strefa spotkań z ekspertami – rekrutacja i egzamin maturalny

W programie Dnia Otwartego UWM zaplanowano Strefę Spotkań, w której eksperci odpowiedzą na pytania związane z rekrutacją na studia oraz egzaminem maturalnym. Uczestnicy będą mogli uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji na studia oraz procesu aplikacyjnego. Dodatkowo, przedstawiciele Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z Łomży przybliżą zagadnienia związane z egzaminem maturalnym, co z pewnością będzie cenną wiedzą dla przyszłych studentów.

Goście specjalni – Doktor z TikToka i Katarzyna Dowbor

Organizatorzy Dnia Otwartego UWM przygotowali dla odwiedzających dodatkową atrakcję – spotkania z gośćmi specjalnymi. Pojawią się:

Konrad Skotnicki, znany w mediach społecznościowych jako „Doktor z TikToka”, który w przystępny sposób dzieli się wiedzą medyczną i poradami dotyczącymi zdrowego stylu życia.

Katarzyna Dowbor, ceniona dziennikarka i prezenterka telewizyjna, znana z programów o tematyce społecznej i rodzinnej.

Kortowo – najpiękniejsze miasteczko studenckie w Polsce

Dzień Otwarty to również doskonała okazja, by zobaczyć Kortowo – miasteczko studenckie, które słynie z malowniczego położenia i bogatej infrastruktury. Kortowo oferuje studentom nie tylko doskonałe warunki do nauki, ale również liczne możliwości spędzania wolnego czasu, dzięki bliskości lasów, jezior i plaż.

Informacje praktyczne – dojazd i parking

Dzień Otwarty UWM odbędzie się 25 marca 2026 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM przy ul. M. Oczapowskiego 12B w Olsztynie. Wydarzenie potrwa od godziny 9:00 do 13:00. Do Biblioteki Uniwersyteckiej można dojechać komunikacją miejską, wysiadając na przystanku Uniwersytet-Centrum Konferencyjne. Organizatorzy zapewniają bezpłatne miejsca parkingowe dla autokarów (przy Bibliotece Uniwersyteckiej) oraz samochodów osobowych (przy Centrum Konferencyjnym). W dniu wydarzenia, Straż Uniwersytecka będzie udzielać pomocy i wsparcia odwiedzającym.

Dlaczego warto studiować na UWM?

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie to uczelnia, która oferuje studentom:

Doskonałą kadrę i bazę naukową, wspierającą w dążeniu do wiedzy i poszerzaniu horyzontów.

Naturalny Study-Life Balance, dzięki przestrzeni otoczonej lasami i jeziorami, plażą i bogatą infrastrukturą rekreacyjną.

Oszczędność czasu i pieniędzy – budynki, w których odbywają się zajęcia, znajdują się blisko siebie, w najpiękniejszym kampusie w Polsce.

Rozwiniętą infrastrukturę sportową, z której można korzystać każdego dnia.

Przestrzeń do rozwijania swoich zainteresowań i stawania się mistrzem w wybranej dziedzinie.

Opiekę w Uniwersyteckim Centrum Wsparcia.

Dzień Otwarty UWM to doskonała okazja, by przekonać się o tym na własne oczy!