Metalowe uderzenie w sercu Warmii. Sun Dies Festival przenosi się do Olsztyna

Sun Dies Festival 2026 wchodzi w nowy rozdział. Wydarzenie oficjalnie przenosi się do Olsztyna!

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztyn wspólnie z organizatorami Sun Dies Festival zapraszają na wyjątkowy wieczór z muzyką bez kompromisów. W sobotę 22 sierpnia 2026 roku o godzinie 18:00 olsztyński Amfiteatr wypełni się dźwiękami takich zespołów jak Gorycz, Damnation, Blindead 23, Christ Agony oraz Furia.Sun Dies Festival od samego początku konsekwentnie stawia na jakość i autentyczność, pozostając wiernym idei wydarzenia tworzonego dla muzyki, a nie chwilowych trendów. Zamiast przypadkowego programu – starannie wyselekcjonowany line-up i maksymalna intensywność każdego koncertu.Tegoroczna edycja to jednak coś więcej niż tylko kontynuacja. Przeniesienie festiwalu do nowej przestrzeni otwiera kolejny rozdział w jego historii. Amfiteatr w Olsztynie zapewnia warunki odpowiadające skali wydarzenia, jednocześnie pozwalając zachować jego surowy, bezkompromisowy charakter. To nowe otwarcie, które łączy sprawdzoną tożsamość festiwalu z możliwościami, jakie daje większa i nowocześniejsza scena.

Czołówka metalu na jednej scenieLine-up tegorocznej edycji to przekrój przez najciekawsze i najbardziej bezkompromisowe brzmienia polskiej sceny:

Gorycz

Damnation

Blindead 23

Christ Agony

Furia

Każdy z zespołów zaprezentuje pełnowymiarowy koncert, co – jak podkreślają organizatorzy – ma być znakiem rozpoznawczym festiwalu.

Sun Dies Festival to nie tylko muzyka. Organizatorzy zapowiadają również strefy spotkań dla fanów, stoiska z merchandisem oraz przestrzenie do odpoczynku między koncertami. Wszystko po to, by uczestnicy mogli w pełni zanurzyć się w festiwalowej atmosferze.Nowa lokalizacja ma zapewnić lepsze warunki zarówno dla artystów, jak i publiczności – bez utraty charakteru wydarzenia, które od lat przyciąga najbardziej wymagających fanów ciężkiego grania.

Miasto otwarte na każdą muzykę

Prezydent Olsztyna, Robert Szewczyk, nie kryje zadowolenia z dołączenia wydarzenia do kalendarza kulturalnego miasta. Podkreśla, że Sun Dies Festival idealnie uzupełnia szeroką ofertę – od muzyki organowej, przez hip-hop, po festiwale folklorystyczne. Olsztyn od lat buduje swoją pozycję jako miejsce różnorodnych wydarzeń muzycznych, goszcząc m.in. Olsztyn Green Festival, koncerty klasyczne czy wydarzenia alternatywne. Metalowy festiwal staje się kolejnym elementem tej układanki i dołącza do oferty Olsztyńskiego Lata Artystycznego.