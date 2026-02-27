Mazurski Park Krajobrazowy poinformował - „ Krutek wrócił na wolność! Dzięki troskliwej opiece i spokojowi, jaki miał w ośrodku, odzyskał siły i mógł bezpiecznie wrócić tam, gdzie jego miejsce”. „Teraz przed nim intensywny czas. Bocianie gniazdo po zimie wymaga naprawy i uporządkowania – trzeba poprawić konstrukcję, dołożyć świeżych gałęzi i przygotować je na nowy sezon. A potem… pozostaje już tylko cierpliwie wypatrywać partnerki”

Bocian Krutek z Mazur nazywany jest często pierwszym zwiastunem wiosny. Stał się znany dzięki monitorowaniu jego tras migracji za pomocą nadajnika GPS.

Krutek wrócił do rodzinnej wsi Mieszkańcy nie kryli łez

