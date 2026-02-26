Bieg Morsa 2026

Zima na Warmii i Mazurach powoli odpuszcza, a razem z nią znikają śniegi. To znak zbliżającego się wielkimi krokami kolejnego spotkania na Plaży w Rukławkach. W sobotę o godzinie 11. zaplanowano start XII Dadajowego Biegu Morsa o Puchar Burmistrza Biskupca w ramach biegowego Grand Prix Biskupca 2026.

Rywalizacja odbędzie się tradycyjnie na dystansie 10 km. Start i meta nad Jeziorem Dadaj w Rukławkach. Jak informują organizatorzy - wszystkie środki zgromadzone w ramach opłaty startowej trafią na konto Stowarzyszenia PSONI Koło w Biskupcu. Więcej szczegółów oraz formularz zapisów znajdziecie pod adresem www.superczas.pl/biegmorsa2026

Biegowe Grand Prix Biskupca 2026

XII Dadajowy Bieg Morsa o Puchar Burmistrza Biskupca to pierwszy bieg z cyklu Grand Prix Biskupca 2026. W cyklu odbędą się cztery biegi w następujących terminach:

sobota 28 lutego 2026 r. start godz. 11:00 - Bieg Morsa start i meta Słoneczny Brzeg Rukławki – dystans około 10 km na trasie Słoneczny Brzeg – Biskupiec Park Miejski – Słoneczny Brzeg.

sobota 27 czerwca 2026 r. start godz. 9:00 – Bieg Poranny start i meta wyspa jez. Kraksy – dystans około 5 km w okolicach ogrodów działkowych i wokół Jeziora Kraksy Małe,

niedziela 19 lipca 2026 r. start godz. 12:00 – Bieg Południowy (Sztafety) start i meta Stadion Miejski ul. Wiosenna – dystans około 2 km w okolicach zbiornika retencyjnego i w Parku Miejskim,

piątek 21 sierpnia 2026 r. start godz. 19:47 – Bieg Nocny start i meta wyspa na jez. Kraks – dystans około 8 km ścieżki i trasy rowerowe oraz Park Miejski.

