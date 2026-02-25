Odwilż na Warmii i Mazurach: roztopy podnoszą poziom wód

Odwilż przyspiesza roztopy

Po okresie zimowych mrozów temperatury w regionie wyraźnie wzrosły, utrzymując się powyżej zera również w nocy. To przyspieszyło topnienie pokrywy śnieżnej oraz osłabiło lód na jeziorach, który staje się coraz bardziej niebezpieczny

Wzrost stanów wód i ostrzeżenia

IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia przed wezbraniami rzek z przekroczeniem stanów alarmowych. Obowiązują m.in. na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w Wielkopolsce, na Pomorzu, Lubelszczyźnie, w Łódzkiem , Kujawsko-Pomorskiem oraz na Warmii i Mazurach. W niektórych zlewniach Warmii i Mazur możliwe jest osiągnięcie, a lokalnie przekroczenie stanów alarmowych.Najbardziej zagrożone są mniejsze rzeki oraz cieki reagujące szybko na dopływ wód roztopowych.

Lokalne podtopienia i zagrożenia: Nadmiar wody może prowadzić do podtopień łąk, pól oraz dróg lokalnych. Dodatkowym zagrożeniem pozostaje krucha pokrywa lodowa na jeziorach – jej struktura ulega szybkiemu osłabieniu, mimo że miejscami wciąż wygląda na stabilną.

Działania rozpoczęły już służby ratownicze. Jak poinformował Grzegorz Różański, rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, strażacy interweniują m.in. przy wypompowywaniu wody z zalanych piwnic oraz dróg lokalnych.-Niepokojące wzrosty poziomu wód odnotowuje się także w powiecie nowomiejskim – dotyczy to rzek Drwęca i Wel - powiedział rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. -Sytuacja jest również na bieżąco obserwowana na Żuławach, szczególnie w rejonie Elbląga. W wielu miejscach woda rozlewa się już na okoliczne pola.

Co dalej? Prognozy wskazują na utrzymanie dodatnich temperatur, co oznacza dalsze roztopy i możliwy wzrost stanów wód w kolejnych dniach. Służby apelują o ostrożność i śledzenie komunikatów hydrologicznych.

POSŁUCHAJ: służby są w gotowości, mówi Grzegorz Różański, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków