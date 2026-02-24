Wracamy do biegania w mieście
- To ma być zupełnie nowy projekt, który pozwoli biegaczom wrócić na ulice Olsztyna – zapowiadają Wojtek Suchowiecki i Paweł Rutkiewicz.
- Bieg nazwaliśmy UKIEL Sunset RUN Olsztyn. Odbędzie się w sobotę 29 sierpnia. Dla uczestników: wieczorna mega szybka DYCHA i popołudniowa PIĄTKA na rozgrzewkę. Trasy prowadzące głównymi ulicami Olsztyna. Uczestnikom pozostawiamy wybór: 5km, 10km, a może obydwa biegi? Wszystkie biegi z atestem tras PZLA - podkreślają organizatorzy.
UKIEL Sunset RUN Olsztyn – TRASA
- Trasa 10 km - jedna pętla: plaża główna CRS Ukiel → centrum (Ratusz, Wysoka Brama) → CRS Ukiel
- Trasa 5 km — szybka trasa w obrębie biegu głównego.
- Dla najmłodszych: biegi dzieci z elektronicznym pomiarem czasu - III Memoriał im. Justyny Burskiej.
Współorganizatorem biegu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie
Polecany artykuł: