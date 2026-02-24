Nowe wydarzenie biegowe! UKIEL Sunset RUN Olsztyn

Andrzej Brzozowski
2026-02-24 15:40

Czas na nowe wyzwanie biegowe w stolicy Warmii i Mazur. Pod koniec sierpnia odbędzie się UKIEL Sunset RUN Olsztyn. Jak zapowiadają organizatorzy będzie to zupełnie nowy rozdział na biegowej mapie Olsztyna i projekt, który spełni oczekiwania bardzo wielu sympatyków biegania. Więcej szczegółów znajdziecie w artykule.

Ukiel Olsztyn Półmaraton 2024

i

Autor: Andrzej Brzozowski Ukiel Olsztyn Półmaraton 2024

Wracamy do biegania w mieście

- To ma być zupełnie nowy projekt, który pozwoli biegaczom wrócić na ulice Olsztyna – zapowiadają Wojtek Suchowiecki i Paweł Rutkiewicz.

- Bieg nazwaliśmy UKIEL Sunset RUN Olsztyn. Odbędzie się w sobotę 29 sierpnia. Dla uczestników: wieczorna mega szybka DYCHA i popołudniowa PIĄTKA na rozgrzewkę. Trasy prowadzące głównymi ulicami Olsztyna. Uczestnikom pozostawiamy wybór: 5km, 10km, a może obydwa biegi? Wszystkie biegi z atestem tras PZLA - podkreślają organizatorzy.

UKIEL Sunset RUN Olsztyn – TRASA

  • Trasa 10 km - jedna pętla: plaża główna CRS Ukiel → centrum (Ratusz, Wysoka Brama) → CRS Ukiel
  • Trasa 5 km — szybka trasa w obrębie biegu głównego.
  • Dla najmłodszych: biegi dzieci z elektronicznym pomiarem czasu - III Memoriał im. Justyny Burskiej.

Współorganizatorem biegu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie

UKIEL Sunset RUN Olsztyn

i

Autor: UKIEL Sunset RUN Olsztyn/ Materiały prasowe UKIEL Sunset RUN Olsztyn 2026
