„Naukowe środy” na UWM znów łączą naukę z codziennością

„Naukowe środy” na UWM rozpoczęte! O diecie bez mitów i bez presji

18 lutego. w Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ruszyła wiosenna odsłona cyklu „Naukowe środy”. Tradycyjnie spotkanie odbyło się w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie, gdzie sala 306/307 wypełniła się słuchaczami spragnionymi rzetelnej wiedzy podanej w przystępnej formie. A tej zdecydowanie nie zabrakło. Dieta bez czarnej magii Pierwszy wykład – nowość w formule cyklu – miał charakter łączony.Wystąpiły dwie ekspertki reprezentujące odmienne, ale uzupełniające się perspektywy: prof. dr hab. inż. Katarzyna Przybyłowicz z Wydziału Nauki o Żywności oraz dr Małgorzata Obara-Gołębiowska z Wydziału Nauk Społecznych. Temat spotkania: „Gdy dieta staje się czarną magią. Jak odnaleźć się w kaloriach/makroskładnikach i nie zwariować?” – przyciągnął zarówno studentów, jak i mieszkańców Olsztyna. Prelegentki w przystępny sposób wyjaśniły mechanizmy przybierania na wadze i redukcji masy ciała, tłumacząc, czym naprawdę są kilokalorie i makroskładniki oraz jak obliczyć własne zapotrzebowanie energetyczne. Podkreślały, że skuteczne i zdrowe podejście do żywienia wymaga nie tylko wiedzy z zakresu nauk o żywności, lecz także świadomości psychologicznej. – Dieta to nie tylko liczby, ale też emocje, przekonania i relacja z własnym ciałem – wybrzmiało podczas spotkania. Słuchacze mogli dowiedzieć się, dlaczego restrykcyjne podejście często kończy się efektem jo-jo, jak odróżnić rzetelne źródła informacji od internetowych mitów oraz w jaki sposób zadbać o „zdrową głowę” w świecie presji idealnej sylwetki.

Po części wykładowej przyszedł czas na pytania – a tych nie brakowało. Uczestnicy dopytywali m.in. o popularne diety eliminacyjne, post przerywany czy suplementację. Dyskusja była żywa i pokazała, jak bardzo temat żywienia dotyczy naszej codzienności. To dopiero początek Inauguracyjne spotkanie potwierdziło, że „Naukowe środy” są przestrzenią otwartego dialogu i wymiany doświadczeń.

Przed nami jeszcze dwa wykłady w wiosennej odsłonie cyklu – 4 i 18 marca – które poruszą kwestie granic wolności słowa oraz realiów życia więziennego. Jeśli ktoś jeszcze się wahał – warto dołączyć. Nauka w Kortowie znów udowadnia, że o sprawach bliskich codzienności można mówić ciekawie, przystępnie i bez uproszczeń. Do zobaczenia na kolejnych „Naukowych środach”!

Naukowe środy na UWM

Wykłady w ramach „Naukowych śród na UWM” są otwarte dla każdego i bezpłatne. Szczegółowa rozpiska zaplanowanych spotkań:

18.02, godzina 12.00 – wykład #1 – prof. dr hab. inż. Katarzyna Przybyłowicz (WNoŻ) i dr Małgorzata Obara-Gołębiowska (WNS): Gdy dieta staje się czarną magią. Jak odnaleźć się w kaloriach/makroskładnikach i nie zwariować?

4.03, godzina 12.00 – wykład #2 – dr Maciej Duda (WPiA): Gdzie jest granica wolności słowa? O aspektach prawnych mowy nienawiści

O aspektach prawnych mowy nienawiści 18.03, godzina 12.00 – wykład #3 – dr hab. Jerzy Czołgoszewski (WNS): Za kratami. Co dzieje się z człowiekiem w więzieniu?

***Posłuchaj relacji z wykładu#1***

POSŁUCHAJ: wróciły Naukowe Środy na UWM, z eskowym mikrofonem Natalia Lisewska