Inspiracji, motywacji i poszerzania kompetencji - tego będą poszukiwać uczestnicy konferencji Warmia Inspiration: Evolution, której organizatorem jest olsztyńska Kuźnia Społeczna. Spotkanie w Hali Urania odbędzie się 7 marca. Start o godzinie 9:00.

- Warmia Inspiration to inicjatywa, która została zapoczątkowana w ubiegłym roku - mówi Kamil Mataczyński, event manager Kuźni Społecznej.

- Wydarzenie skierowane do osób chcących się rozwijać, przedsiębiorców, rzemieślników i mieszkańców. Podczas wydarzenia możemy usłyszeć wystąpienia osób, które odniosły sukces. W tym roku przyświeca nam hasło „evolution”. Tym razem uczestnicy poznają zagadnienia związane z adaptacją i zmianami.

- Na scenie wystąpi ośmioro prelegentów reprezentujących różne obszary: media, biznes, psychologię, zdrowie i kulturę. To ludzie z realnym doświadczeniem i sprawdzonym dorobkiem, którzy mierzyli się z odpowiedzialnością, zmianą kierunku i konsekwencjami własnych wyborów. Ich wystąpienia nie opierają się na hasłach, lecz na praktyce, procesach i długofalowym rozwoju - dodaje Kamil Mataczyński.

Program Warmia Inspiration: Evolution

Sobota, 7.03.2026 Hala Urania

09:00 - 09:30 Start wydarzenia

09:30 - 10:00 Artur Barciś : Sukces wyreżyserowany. Naszą historię piszą nasze decyzje

: Sukces wyreżyserowany. Naszą historię piszą nasze decyzje 10:05 - 10:35 Agata Papis-Maniecka / Facetka od reklamy : Adaptuj się albo giń: jak firmy marki osobiste ewoluują dzięki TikTokowi

: Adaptuj się albo giń: jak firmy marki osobiste ewoluują dzięki TikTokowi 10:40 - 11:10 Rafał Sonik: Wiara, walka, wizja. Rafał Sonik i jego przepis na spełnienie

Wiara, walka, wizja. Rafał Sonik i jego przepis na spełnienie 11:15 - 11:45 prof. Leszek Balcerowicz: Polska gospodarka – co za nami, co przed nami?

Polska gospodarka – co za nami, co przed nami? 11:50 - 12:00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Prelekcja Extra

12:05 - 12:35 Małgorzata Ohme: Rezyliencja: zdolność adaptacji, a nie odporność na wszystko

Rezyliencja: zdolność adaptacji, a nie odporność na wszystko 12:40 - 13:10 Przerwa

13:15 - 13:45 Karina Paź, Katarzyna Skotarczak Prelekcja Extra: Oddech

Prelekcja Extra: Oddech 13:50 - 14:25 Dr Paulina Ihnatowicz: Ewolucja sukcesu zaczyna się w ciele

Ewolucja sukcesu zaczyna się w ciele 14:25 - 14:35 Karolina Gardocka Prelekcja Extra: Krótka Prelekcja o hejcie

Prelekcja Extra: Krótka Prelekcja o hejcie 14:40 - 15:10 Żurnalista: Mit bycia najlepszym. Dlaczego w wyścigu po sukces wygrywają najwytrwalsi?

Mit bycia najlepszym. Dlaczego w wyścigu po sukces wygrywają najwytrwalsi? 15:15 - 15:45 Monika Groszyk: Cyberbezpieczeństwo w mediach społecznościowych, czyli jak chronić konto firmy, twórcy i… zasoby firmowe

Cyberbezpieczeństwo w mediach społecznościowych, czyli jak chronić konto firmy, twórcy i… zasoby firmowe 15:50 - 16:20 Tomasz Sekielski: Ewolucja dezinformacji w pierwszym ćwierćwieczu XXI wieku

Ewolucja dezinformacji w pierwszym ćwierćwieczu XXI wieku 16:30 Zakończenie

Warmia Inspiration: Evolution

PODCAST ESKA OLSZTYN

Posłuchaj: Warmia Inspiration: Evolution. Z Kamilem Mataczyńskim z Kuźni Społecznej rozmawia Andrzej Brzozowski.

