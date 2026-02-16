Czym jest Olsztyn LOVE Nauka?

„Olsztyn LOVE Nauka” to jednodniowy, otwarty piknik naukowy.

Wydarzenie powstaje z myślą o szerokiej publiczności i ma na celu stworzenie atrakcyjnej i inspirującej przestrzeni do bezpośredniego kontaktu z nauką – w jej różnorodnych wymiarach i dziedzinach – mówi Mateusz Pikuliński dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Kortosfera.

- Ideą pikniku jest integracja środowiska akademickiego, edukacyjnego i społecznego. Program zostanie przygotowany z myślą o odbiorcach w każdym wieku – od dzieci po dorosłych i seniorów. Myślę, że „Olsztyn LOVE Nauka” stanie się stałym i rozpoznawalnym punktem naukowego kalendarza regionu – dodaje Pikuliński.

Strefy wydarzenia

„Olsztyn LOVE Nauka” zostanie podzielone na tematyczne strefy, które umożliwią uczestnikom swobodne odkrywanie różnych obszarów wiedzy oraz aktywne uczestnictwo w wydarzeniu.

Strefa Nauki: Przestrzeń eksperymentów, pokazów, mobilnych laboratoriów oraz interaktywnych prezentacji. To tutaj uczestnicy będą mogli bezpośrednio spotkać się z naukowcami, obserwować doświadczenia na żywo oraz samodzielnie poznawać zjawiska z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, społecznych, medycyny, a także nowych technologii i innowacji.

Strefa Kultury i Sztuki: Miejsce, w którym nauka spotyka się z kulturą – koncerty, artystyczne interpretacje zagadnień naukowych oraz kino plenerowe z filmem popularnonaukowym. Strefa ta pokaże, że nauka inspiruje również emocje, wyobraźnię i wrażliwość artystyczną.

Strefa Społeczna: Przestrzeń spotkań, rozmów i integracji – strefa odpoczynku sprzyjająca budowaniu relacji, wymianie myśli i nieformalnym dyskusjom między uczestnikami, wystawcami i partnerami wydarzenia.

Zgłoszenia do udział w „Olsztyn LOVE Nauka”

Kortosfera zaprasza wszystkich, którym bliska jest idea otwartej i dostępnej nauki, do aktywnego współtworzenia wydarzenia.

Instytucja naukowa / Centrum Nauki, Partner/ Sponsor: [email protected]

Wystawcy, koła naukowe

„Olsztyn LOVE Nauka” 31 maja 2026 roku przy wjeździe na kampus UWM od strony ul. J. Heweliusza.

Autor: Kortosfera/ Materiały prasowe

