Czym jest Olsztyn LOVE Nauka?
„Olsztyn LOVE Nauka” to jednodniowy, otwarty piknik naukowy.
Wydarzenie powstaje z myślą o szerokiej publiczności i ma na celu stworzenie atrakcyjnej i inspirującej przestrzeni do bezpośredniego kontaktu z nauką – w jej różnorodnych wymiarach i dziedzinach – mówi Mateusz Pikuliński dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Kortosfera.
- Ideą pikniku jest integracja środowiska akademickiego, edukacyjnego i społecznego. Program zostanie przygotowany z myślą o odbiorcach w każdym wieku – od dzieci po dorosłych i seniorów. Myślę, że „Olsztyn LOVE Nauka” stanie się stałym i rozpoznawalnym punktem naukowego kalendarza regionu – dodaje Pikuliński.
Strefy wydarzenia
„Olsztyn LOVE Nauka” zostanie podzielone na tematyczne strefy, które umożliwią uczestnikom swobodne odkrywanie różnych obszarów wiedzy oraz aktywne uczestnictwo w wydarzeniu.
- Strefa Nauki: Przestrzeń eksperymentów, pokazów, mobilnych laboratoriów oraz interaktywnych prezentacji. To tutaj uczestnicy będą mogli bezpośrednio spotkać się z naukowcami, obserwować doświadczenia na żywo oraz samodzielnie poznawać zjawiska z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, społecznych, medycyny, a także nowych technologii i innowacji.
- Strefa Kultury i Sztuki: Miejsce, w którym nauka spotyka się z kulturą – koncerty, artystyczne interpretacje zagadnień naukowych oraz kino plenerowe z filmem popularnonaukowym. Strefa ta pokaże, że nauka inspiruje również emocje, wyobraźnię i wrażliwość artystyczną.
- Strefa Społeczna: Przestrzeń spotkań, rozmów i integracji – strefa odpoczynku sprzyjająca budowaniu relacji, wymianie myśli i nieformalnym dyskusjom między uczestnikami, wystawcami i partnerami wydarzenia.
Zgłoszenia do udział w „Olsztyn LOVE Nauka”
Kortosfera zaprasza wszystkich, którym bliska jest idea otwartej i dostępnej nauki, do aktywnego współtworzenia wydarzenia.
Instytucja naukowa / Centrum Nauki, Partner/ Sponsor: [email protected]
„Olsztyn LOVE Nauka” 31 maja 2026 roku przy wjeździe na kampus UWM od strony ul. J. Heweliusza.
