Tu bezrobocie bije rekordy. Te powiaty Warmii i Mazur są w najtrudniejszej sytuacji

Nowe dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie o rynku pracy

Urząd Statystyczny w Olsztynie opublikował komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w grudniu 2025 roku. Dokument obejmuje m.in. dane dotyczące rynku pracy, liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych powiatach regionu. Dane pochodzą z urzędów pracy i pokazują stan na koniec grudnia.

Z raportu wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie warmińsko-mazurskim wyniosła 9,3 procent. Była ona wyższa zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i z analogicznym okresem roku wcześniejszego. Jednocześnie była to najwyższa stopa bezrobocia spośród wszystkich województw w kraju.

Te powiaty mają najwyższą stopę bezrobocia

Najtrudniejsza sytuacja na rynku pracy dotyczy kilku powiatów północnej i północno-wschodniej części regionu. Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego, najwyższą stopę bezrobocia w grudniu 2025 roku odnotowano w powiecie kętrzyńskim. Wyniosła ona 17,6 procent i była wyższa niż rok wcześniej.

Niewiele lepiej wygląda sytuacja w powiecie bartoszyckim, gdzie stopa bezrobocia osiągnęła poziom 17,5 procent. Również tam wskaźnik ten był wyższy niż w grudniu 2024 roku. Trzecim powiatem z najwyższym bezrobociem jest powiat braniewski, w którym stopa bezrobocia wyniosła 16,3 procent. W jego przypadku także odnotowano wzrost w ujęciu rocznym.

Dane te potwierdza mapa stopy bezrobocia zamieszczona w raporcie, która pokazuje wyraźne skupienie najwyższych wartości właśnie w tych powiatach.

Najlepsza sytuacja w miastach na prawach powiatu

Na drugim biegunie zestawienia znajdują się największe miasta regionu. Najniższą stopę bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim odnotowano w Olsztynie. W grudniu 2025 roku wyniosła ona 2,7 procent i była znacząco niższa niż w pozostałych częściach regionu.

Różnice pomiędzy stolicą województwa a powiatami o najwyższym bezrobociu są więc bardzo wyraźne. Dane pokazują, że sytuacja na rynku pracy w regionie jest silnie zróżnicowana terytorialnie, a poziom bezrobocia zależy w dużym stopniu od miejsca zamieszkania.

Bezrobotnych przybywa w całym regionie

Raport Urzędu Statystycznego wskazuje również, że w całym województwie rośnie liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Na koniec grudnia 2025 roku w urzędach pracy było zarejestrowanych 43,7 tys. osób. To więcej niż miesiąc wcześniej oraz znacznie więcej niż rok temu.

Wzrost liczby bezrobotnych idzie w parze ze wzrostem stopy bezrobocia, co potwierdzają dane zestawione w raporcie. Informacje te pokazują aktualny obraz rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim i wyraźnie wskazują obszary, gdzie problem bezrobocia jest największy.

Komunikat Urzędu Statystycznego w Olsztynie pokazuje aktualny obraz rynku pracy w regionie na koniec 2025 roku. Dane jasno wskazują, w których częściach województwa bezrobocie pozostaje największym problemem, a gdzie sytuacja jest zdecydowanie lepsza.

