Żabson po raz pierwszy wystąpi na Kortowiadzie!

Żabson to raper pochodzący z Opoczna, który od dekady konsekwentnie buduje swoją pozycję na polskiej scenie. Debiutował w 2015 roku i od tego czasu nie zwalnia tempa. Jego utwory mają miliony odsłuchań w serwisach streamingowych, a charakterystyczny styl i bezkompromisowe teksty przyciągają rzesze fanów. W 2025 roku nagrał utwór z jednym z najpopularniejszych amerykańskich raperów – Wizem Khalifą, co tylko potwierdza jego mocną pozycję. Koncerty Żabsona słyną z ogromnej energii, więc można się spodziewać, że na Kortowiadzie nie zabraknie mocnych emocji pod sceną.

Grono artystów Kortowiady 2026 jeszcze się powiększy

Żabson dołączył do grona kilkunastu artystów, których występy podczas jubileuszowej Kortowiady już zapowiedziano. Oprócz niego na Plaży Kortowskiej zagrają m.in. Jan-Rapowanie, Maryla Rodowicz, PRO8L3M, Bracia Figo Fagot czy zespół Enej razem z BUM BUM ORKeSTAR. Jak zapewniają organizatorzy, przed nami jeszcze wiele emocjonujących ogłoszeń. Karnety są dostępne na stronie internetowej wydarzenia oraz w kortowiadowej aplikacji mobilnej. W sprzedaży są obecnie ostatnie sztuki z III puli.

Pierwsze informacje na temat wydarzeń towarzyszących

W ostatnim czasie pojawiły się również informacje na temat kortowiadowych wydarzeń towarzyszących - Silent Party i KortoStrong.

Silent Party zaplanowano na wszystkie wieczory od 27 do 30 maja, więc podobnie jak podczas poprzedniej edycji. Zmieni się natomiast lokalizacja Namiotu - tym razem będzie się on znajdował w Strefie Studenckiej na terenach zielonych przy alei Warszawskiej.

W tej samej Strefie będzie odbywać się KortoStrong w kortowiadowy piątek.

Partnerzy jubileuszowej edycji 65. Kortowiady

Głównym Patronem Medialnym jest Radio Eska.

Patronat medialny sprawują również: Eska Rock i Eska 2

i Autor: Kortowiada/ Materiały prasowe

