Zimowe bieganie! Trzecia odsłona Trail!ON Stawiguda [ZDJĘCIA, PODCAST]
Za nami trzeci bieg cyklu Trail!ON Stawiguda. W sobotę 7 lutego zimową, crossową pięciokilometrową trasę w pobliżu Rusi najszybciej pokonał Damian Błaut, a wśród pań triumfowała Monika Jacyszyn. Czwarte, finałowe spotkanie tego cyklu w sobotę 7 marca. Polecamy sprawdzić eskową galerię zdjęć i dźwiękowe podsumowanie [PODCAST ESKA OLSZTYN].
Trail!ON Stawiguda – wyniki trzeciego biegu (7.02)
5 km OPEN KOBIETY:
- Monika Jacyszyn, 19:08 MJ Run Team
- Sylwia Tytoń, 23:14 URWIS BIEGA
- Joanna Sobolewska, 23:38 9BBKPanc
5 km OPEN MĘŻCZYŹNI:
- Damian Błaut, 16:56 OSTRÓDA RUNNERS
- Karol Kowalski, 17:00
- Przemysław Flaga, 17:13 URWIS BIEGA
W pierwszym cyklu Trail!ON Stawiguda zaplanowano jeszcze finałowe spotkania - 7 marca.
