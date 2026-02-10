Zimowe bieganie! Trzecia odsłona Trail!ON Stawiguda [ZDJĘCIA, PODCAST]

Za nami trzeci bieg cyklu Trail!ON Stawiguda. W sobotę 7 lutego zimową, crossową pięciokilometrową trasę w pobliżu Rusi najszybciej pokonał Damian Błaut, a wśród pań triumfowała Monika Jacyszyn. Czwarte, finałowe spotkanie tego cyklu w sobotę 7 marca. Polecamy sprawdzić eskową galerię zdjęć i dźwiękowe podsumowanie [PODCAST ESKA OLSZTYN].