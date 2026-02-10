Zimowe bieganie! Trzecia odsłona Trail!ON Stawiguda [ZDJĘCIA, PODCAST]

Andrzej Brzozowski
2026-02-10 13:38

Za nami trzeci bieg cyklu Trail!ON Stawiguda. W sobotę 7 lutego zimową, crossową pięciokilometrową trasę w pobliżu Rusi najszybciej pokonał Damian Błaut, a wśród pań triumfowała Monika Jacyszyn. Czwarte, finałowe spotkanie tego cyklu w sobotę 7 marca. Polecamy sprawdzić eskową galerię zdjęć i dźwiękowe podsumowanie [PODCAST ESKA OLSZTYN].

Trail!ON Stawiguda – wyniki trzeciego biegu (7.02)

5 km OPEN KOBIETY:

  1. Monika Jacyszyn, 19:08 MJ Run Team
  2. Sylwia Tytoń, 23:14 URWIS BIEGA
  3. Joanna Sobolewska, 23:38 9BBKPanc

5 km OPEN MĘŻCZYŹNI:

  1. Damian Błaut, 16:56 OSTRÓDA RUNNERS
  2. Karol Kowalski, 17:00
  3. Przemysław Flaga, 17:13 URWIS BIEGA

W pierwszym cyklu Trail!ON Stawiguda zaplanowano jeszcze finałowe spotkania - 7 marca.

***PODCAST ESKA OLSZTYN*** POLECAMY POSŁUCHAĆ

Posłuchaj: Trzeci bieg cyklu Trail!ON Stawiguda 2025/26. Relacja Andrzeja Brzozowskiego
