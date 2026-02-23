Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny - można się rejestrować, generowanie bonów jeszcze w tym tygodniu

Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny na wiosnę

Program „Wiosna na Warmii i Mazurach”, realizowany poprzez Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny, ma zachęcić do wiosennego wypoczynku w regionie Warmia i Mazury. Skierowany jest zarówno do mieszkańców, jak i turystów z całej Polski. Celem inicjatywy jest pobudzenie ruchu turystycznego poza sezonem oraz promocja atrakcji regionu – od jezior i przyrody, po zabytki, wydarzenia i lokalną kuchnię. Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny wraca na wiosnę. Po sukcesie pilotażowej edycji samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ponownie uruchamia regionalny Bon Turystyczny. Jesienna edycja cieszyła się znacznym zainteresowaniem – z bonu skorzystało blisko 3,5 tysiąca użytkowników. Program wraca w wiosennej odsłonie z takim samym budżetem – 2 mln zł.

Z bonu mogą skorzystać osoby pełnoletnie mieszkające w Polsce, które zarejestrują się w systemie programu, zaakceptują Kartę Sympatyka Warmii i Mazur i złożą wniosek 27 lutego 2026 roku. Warunkiem jest także rezerwacja minimum dwóch noclegów w jednym z obiektów uczestniczących w programie. Do wyboru są dwa rodzaje wsparcia. Bon o wartości 300 zł można wykorzystać m.in. w pensjonatach, apartamentach, domkach czy gospodarstwach agroturystycznych. Z kolei bon 500 zł przeznaczony jest dla hoteli trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych. Alternatywą jest bon zniżkowy, który zapewnia 10-procentowy rabat na noclegi. Łącznie w programie uczestniczą obecnie 234 obiekty noclegowe z regionu. Bon można wykorzystać wyłącznie na pobyt od 2 marca do 17 maja 2026 roku, z wyłączeniem świąt wielkanocnych i majówki. Warto pamiętać, że bon nie podlega wymianie na gotówkę, nie może być przekazany innej osobie i można go użyć tylko raz. Warunkiem skorzystania jest osobisty pobyt w zarezerwowanym obiekcie. O przyznaniu wsparcia decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego – jak pokazują wcześniejsze edycje – zainteresowani powinni działać szybko.

- Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego realizuje bon na Warmii i Mazurach, edycję wiosenną ponieważ zalezy nam na tym wypromować wypoczynek w regionie nie tylko latem ale też w sezonie wiosennym i jesiennym – mówi Katarzyna Sobiech, wicemarszałkini województwa. -Do 20. lutego mogły się zgłaszać obiekty, kóre wezmą udział w programie, na dzień dzisiejszy mamy ich około 240. a od 23. lutego mogą rejestrować się osoby, które chcą skorzystać z bonu. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą odpocząć na Warmii i Mazurach w terminach od 2 marca do 17 maja , z wyłączeniem majówki i Świąt Wielkiej Nocy.

Bon turystyczny. Etapy

Pierwszy etap programu, czyli rejestracja obiektów odbyła się między 9. a 20. lutego. Od 23 lutego do 27 lutego do programu mogą rejestrować się uczestnicy.

Generowanie bonów nastąpi w piątek 27 lutego. Start między godziną 11:00 a 12:00. Końcowa godzina generowania bonów: 15:59:59.

Użytkownicy, którzy stali się sympatykami Warmii i Mazur podczas jesiennej edycji, nie muszą zakładać nowych kont, aby wziąć udział w drugiej edycji programu. Wystarczy, że zalogują się na swoje konto i zaakceptują regulaminy edycji wiosennej.

Rodzaje bonów w wiosennej edycji programu:

kwotowe:– bon o wartości 300 zł jest dedykowany obiektom tj. hotelom 1*, 2**, pensjonatom, apartamentom, domkom turystycznym, ośrodkom wypoczynkowym, kempingom, motelom, domom wycieczkowym, schroniskom młodzieżowym, pokojom gościnnym, kwaterom agroturystycznym, polom biwakowym.

– bon o wartości 500 zł jest dedykowany obiektom tj. hotelom 3***, 4****, 5*****

bony zniżkowe –10% – udzielane przez obiekty noclegowe zakwalifikowane do programu.Pogram wiosenny uelastycznia rejestrację obiektów noclegowych. W jesiennej edycji istniał wymóg funkcjonowania co najmniej 6 miesięcy w ewidencjach związanych z obiektami noclegowymi. Teraz nie ma tego ograniczenia.

Jak uzyskać Bon Turystyczny

Aby ubiegać się o bon, należy posiadać indywidualne konto użytkownika na oficjalnej stronie programu www.bonwarmiamazury.pl. Konto można założyć od 23 lutego 2026 roku. Podczas rejestracji trzeba zaakceptować regulaminy oraz zapisy Karty Sympatyka Warmii i Mazur, a także zaznaczyć wymagane zgody. 27 lutego 2026 r., czyli w dniu generowania bonów, na swoim koncie będzie można wybrać kwotę dopłaty oraz wybrać miesiąc realizacji bonu. Po pomyślnym wygenerowaniu bonu zostanie przekazane potwierdzenie na adres e-mail i numer telefonu. Sympatycy posiadający indywidualne konta, założone podczas poprzedniego programu, od 23 lutego będą mogli zalogować się na swoje konto i aby wziąć udział w Programie Wiosna na Warmii i Mazurach, zaakceptować zapisy regulaminów wiosennej edycji programu.

POSŁUCHAJ: o Warmińsko-Mazurskmi Bonie Turystycznym mówi Katarzyna Sobiech, wicemarszałkini województwa.