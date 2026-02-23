Zawalony dach w Laśmiadach na Mazurach. Ucierpiało bydło [ZDJĘCIA, AUDIO]

Andrzej Brzozowski
2026-02-23 12:33

W poniedziałek (23 lutego) około godziny 9. służby ratownicze otrzymały wiadomość, że w Laśmiadach (powiat ełcki) doszło do zawalenia się dachu budynku stodoły. Dach prawdopodobnie runął pod ciężarem śniegu. W stodole znajdowało się bydło. Nie wszystkie zwierzęta udało się uratować.

- Do zdarzenia doszło w poniedziałkowy poranek – informuje nas Grzegorz Różański z warmińsko-mazurskiej straży pożarnej. - Cały budynek, w którym przetrzymywane było bydło uległ zniszczeniu. Akcja była bardzo trudna. Strażacy starali się za wszelka cenę uratować zwierzęta. Udało się wydobyć wszystkie sztuki - 23, cztery niestety padły.

Mamy odwilż, śnieg jest ciężki dlatego jeżeli mamy dużą ilość śniegu na dachach musimy go usunąć – przypominają strażacy. Metr sześcienny takiego mokrego śniegu połączonego z lodem - to jest nawet 900 kilogramów. Dlatego jeżeli mamy dużą ilość śniegu na dachach musimy go koniecznie usunąć.

Posłuchaj: Zawalony dach stodoły w Laśmiadach na Mazurach - Grzegorz Różański rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej straży pożarnej.
Mediateka.pl

Polecany artykuł:

Warmia Inspiration: Evolution. Olsztyn pełen inspiracji [PODCAST]
Olsztyn Radio ESKA Google News
Zima w Polsce i na świecie. Sprawdź, ile wiesz o mrozie, śniegu i rekordach!
Pytanie 1 z 10
Kiedy rozpoczyna się astronomiczna zima w Polsce?
15. Noc Biologów w Olsztynie
Mazury
straż pożarna warmińsko-mazurskie