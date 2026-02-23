- Do zdarzenia doszło w poniedziałkowy poranek – informuje nas Grzegorz Różański z warmińsko-mazurskiej straży pożarnej. - Cały budynek, w którym przetrzymywane było bydło uległ zniszczeniu. Akcja była bardzo trudna. Strażacy starali się za wszelka cenę uratować zwierzęta. Udało się wydobyć wszystkie sztuki - 23, cztery niestety padły.

Mamy odwilż, śnieg jest ciężki dlatego jeżeli mamy dużą ilość śniegu na dachach musimy go usunąć – przypominają strażacy. Metr sześcienny takiego mokrego śniegu połączonego z lodem - to jest nawet 900 kilogramów. Dlatego jeżeli mamy dużą ilość śniegu na dachach musimy go koniecznie usunąć.

Posłuchaj: Zawalony dach stodoły w Laśmiadach na Mazurach - Grzegorz Różański rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej straży pożarnej.

