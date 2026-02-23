Najlepsze restauracje azjatyckie w Olsztynie. TOP 10 z autentycznymi smakami Dalekiego Wschodu

Najlepsze restauracje azjatyckie w Olsztynie - LISTA
Szukasz miejsca, które przeniesie Cię w kulinarną podróż na Daleki Wschód bez opuszczania Polski? Czy marzysz o aromatycznych curry, precyzyjnie przygotowanym sushi, sycących ramenach czy egzotycznych stir-fry? Niezależnie od tego, czy planujesz romantyczną kolację, szybki lunch z przyjaciółmi, czy po prostu chcesz spróbować czegoś nowego i ekscytującego, wybór odpowiedniej restauracji azjatyckiej może być kluczem do udanego doświadczenia. Często rodzi się pytanie: gdzie znaleźć najlepszą restaurację azjatycką w Olsztynie, która zaoferuje autentyczne smaki i niezapomniane wrażenia?
- ORK WOK
- Adres: Władysława Orkana 5B, 11-012 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Jedzenie przepyszne, panowie pracują tam z wielką pasja, starając się żeby wszysko było zrobione perfekcyjnie i w miarę szybko. Pad thai z krewetkami przepyszny zjedzony ze smakiem, a sama porcja sycąca. Ork wings smakują nieziemsko dobrze doprawione w smaku bardzo dobre, a w sosie czuć zapach dymu. Jedyne co to mogę polecić bardzo dobrą kuchnie tajską. Pozdrawiam zabiegany personel."
- Parowar
- Adres: Marii Curie-Skłodowskiej 24, 10-112 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Boskie jedzenie! Zupki bardzo dobre (dla mnie z kaczki troszkę za ostra, ale oznaczenie widniało na menu). Pierożki przepyszne. Warto wziąć także ogórki na przystawkę/ przegryzkę. Jedyne co mnie zawiodło to sezonowa lemoniada brzoskwinia-hibiskus, która smakiem jak dla mnie przypominała świąteczny kompot (ale plus za naturalny smak, a nie syropu). Kawa wietnamska także nam smakowała. Mochi z fasolą na ciepło zaskoczyły nas bardzo pozytywnie - na pewno weźmiemy je także następnym razem"
- Azja Bowl
- Adres: Bp. T. Wilczyńskiego 11/6a, 10-691 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Świetna opcja na lunch, zamawiałam kilkukrotnie z dostawą i zawsze wszystko było okej, standardowy czas oczekiwania, Dania bardzo dobre, ładnie wyglądają i są kompletne. Bowle świetne, zawsze po nie sięgam, ciekawe przystawki. Najsłabszym ogniwem do tej pory były bułeczki bao"
- KINGYO Restauracja Japońska
- Adres: Bolesława Chrobrego 5, 10-033 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Byliśmy tam drugi raz. Kiedyś przypadkowo wpadliśmy na obiad bo sąsiednią restauracja nie miała miejsc. Tym razem byliśmy chyba w 7 osób. Kasy poszło koło 9 stów no bo to wiadomo, chcieliśmy spróbować specjałów. Oceniam jedzonko jako spoko. Nie wszystko to mój smak. Dania bardzo ładnie podane. Kelnerka uzupełniała dzbanki herbaciane wrzątkiem. Były przystawki, dania rozmaite i deserki. Polecam jako przygodę kulinarną. Ale jeśli chcesz schabowego i dużo ziemniaków to nie tutaj. Osobiście polecam zupy. Najlepsze jak dla mnie. Lody też ciekawe. Pomieszczenie malutkie."
- Asia Hung
- Adres: aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 16, 10-450 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4
- Przykładowa opinia: "Aktualnie po skonsumowaniu box crispy chicken moge smialo powiedziec ze bardzo udany fastfood. Jedzenie smaczne i świeże. Sam potrzebuje minimum 800-1000kcal na jeden posilek to smialo moge powiedziec ze najadlem sie. Obsluga mila i usmiechnieta. Miejsca siedzace w galerii, duzo dostepnych."
- China Town. Restauracja chińska
- Adres: Dąbrowszczaków 17, 11-041 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 3,9
- Przykładowa opinia: "Wolę zjeść tutaj, niż w ścisłym centrum, trochę dalej od starówki, ale nadal w atrakcyjnej lokalizacji, ale bez takich tłumów i w przystępnej cenie. Duże porcje, sporo przypraw, dodatków. Można poczuć klimat prawdziwego, chińskiego jedzenia. Już sama zupa z pierożkami była tak sycąca, że ledwo zjadłem makaron z mięsem i warzywami. Naprawdę polecam."
- Restauracja Tajska - Express Oriental
- Adres: Juliana Tuwima 26, 10-088 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 3,5
- Przykładowa opinia: "Najlepsza propozycja w tej Galerii do jedzenia. Wszystko mięciusie w smaku bardzo smaczne, dobrze przyprawione. Za 50 zł dla dwóch osób najesz się do syta. Polecam tj. z najlepszych miejsc z kuchnią azjatycką. Obowiązkowo będąc w Olsztynie musisz tutaj zajechać."
- Restauracja chińska WEI Olsztyn
- Adres: Grunwaldzka 4/1, 10-900 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 3,3
- Przykładowa opinia: "Wystawiam 5 gwiazdek, ale nie za to, że to dobre danie azjatyckie. To raczej dobre danie Polskie. Trochę jakbym jadła własnego kurczaka z warzywami. Brak w sumie w tym wyrazu smaku z Azji. Sos słodko-kwaśny jest zbyt rozcieńczony, aby poczuć jego smak. Mimo wszystko warzywa i kurczak sa bardzo świeże. Brokuł i kalafior stanowczo za duże kawałki. Kalafior niezbyt pasuje wcale do tego dania. Zupa won ton rewelacyjna. Kluseczki z mięsem bardzo trafiły w mój smak. Znajdowało się ich, aż 5 były sporej wielkości. Koszt takiej zupy won tom-16zł, kurczak z warzywami 30zł. Nie są to jakieś wygórowane ceny. Dania są bardzo smaczne. Jeśli chcesz zamówić „zdrowe danie” to właśnie tutaj jest idealne miejsce. Widać, że autor tych dań używa mało tłuszczu. Może powinniście zmienić rodzaj podawanej kuchni. Na kuchnię regionalną. Bo mam wątpliwości, że autorem tych dań jest Azjata. Albo już stanowczo długo przebywa w Polsce."
- Shanghai Bistro Viva Bistro
- Adres: Dąbrowszczaków 2a/1, 10-900 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 3,2
- Przykładowa opinia: "pad thai po prostu pyszny!!!! jak za taką cenę taki smak i ilość - coś pięknego. bardzo polecam! czekałam 2h, ale to chyba oczywiste, że w sobotę wieczorem jest pewnie masa zamówień, a kierowców ograniczona ilość i się nie rozdwoją, więc trzeba pomyśleć i zamówić szybciej. mimo to przyjechało cieplutkie. polecam!!!! najadłam się do pełna połową porcji. będę wracać!"
- Golden Dragon
- Adres: pl. Targ Rybny 16, 11-020 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 3
- Przykładowa opinia: "O dziwo patrząc na opinie w Internecie jedzenie się broni, smaczne, świeże, sam lokal szkoda gadać, ale samo jedzenie smaczne."