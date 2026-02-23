Słynny ptak z Mazur. Bocian Krutek dotarł do domu!

Andrzej Brzozowski
2026-02-23 15:22

Po długiej podróży z Afryki bocian Krutek wrócił na Mazury. W poniedziałek (23 lutego) został znaleziony przy jednej z dróg w Jedwabnie. Obecnie przebywa w Ośrodku Okresowej Rehabilitacji Bocianów w Krutyni, gdzie dochodzi do siebie po wyczerpującej migracji.

Autor: Nowociński Tomasz / Super Express

Ptak wystartował z Egiptu na początku stycznia. Mniej więcej do lutego przebywał na terenie Izraela. Jego trasa wiodła przez Liban, Syrię, Turcję, Bułgarię, Rumunię, Ukrainę. Łącznie bocian miał do pokonania około 5,5 tysiąca kilometrów.

W poniedziałek wylądował w Jedwabnie - informuje Krzysztof Wittbrodt, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. - Aktualnie Krutek przebywa pod obserwacją w Ośrodku Okresowej Rehabilitacji Bocianów w Krutyni, gdzie nabiera sił. Jeśli wszystko będzie dobrze – już za kilka dni wróci na swoje gniazdo!

Bocian został znaleziony w 2014 roku. Jako pisklę wypadł z gniazda i trafił pod opiekę Mazurskiego Parku Krajobrazowego. To właśnie tam zamontowano mu nadajnik GPS, dzięki któremu możliwe jest monitorowanie jego migracji.

Mazury
Mazurski Park Krajobrazowy