Ptak wystartował z Egiptu na początku stycznia. Mniej więcej do lutego przebywał na terenie Izraela. Jego trasa wiodła przez Liban, Syrię, Turcję, Bułgarię, Rumunię, Ukrainę. Łącznie bocian miał do pokonania około 5,5 tysiąca kilometrów.

W poniedziałek wylądował w Jedwabnie - informuje Krzysztof Wittbrodt, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. - Aktualnie Krutek przebywa pod obserwacją w Ośrodku Okresowej Rehabilitacji Bocianów w Krutyni, gdzie nabiera sił. Jeśli wszystko będzie dobrze – już za kilka dni wróci na swoje gniazdo!

Bocian został znaleziony w 2014 roku. Jako pisklę wypadł z gniazda i trafił pod opiekę Mazurskiego Parku Krajobrazowego. To właśnie tam zamontowano mu nadajnik GPS, dzięki któremu możliwe jest monitorowanie jego migracji.