Jelenie zrzucają poroże. Straż Leśna rozpoczyna akcję „Wieniec”

Działania Straży Leśnej są bezpośrednią reakcją na zachowania osób, które w poszukiwaniu cennych tyk płoszą dzikie zwierzęta. Późna zima to dla jeleni czas walki o przetrwanie – organizmy są osłabione, a dostęp do pokarmu mocno utrudniony. Każda próba wymuszenia na zwierzęciu ucieczki w celu „zgubienia” przez nie poroża negatywnie wpływa na jego kondycję i narusza spokój leśnych ostoi.

Celem akcji pod kryptonimem „Wieniec” jest nie tylko ochrona bytującej w lasach zwierzyny, ale także walka z kłusownictwem i szkodnictwem łowieckim. Strażnicy leśni, wspierani przez Policję, Straż Graniczną oraz Państwową Straż Łowiecką, będą patrolować miejsca szczególnie narażone na naruszenia przepisów. Funkcjonariusze pojawią się tam, gdzie poszukiwacze poroża pojawiają się najczęściej, a także w rejonach, gdzie dochodzi do nielegalnego obrotu dziczyzną.

Kluczowe elementy kontroli

Choć leśnicy przypominają, że znalezione na ziemi poroże staje się własnością znalazcy i można je legalnie zabrać, proces ten musi odbywać się z poszanowaniem prawa. Kluczowym elementem kontroli będzie sprawdzanie, czy osoby przebywające w lesie nie naruszają zakazów wstępu.

Chodzi tu przede wszystkim o:

wkraczanie na teren ostoi zwierzyny, gdzie dzikie zwierzęta powinny czuć się bezpiecznie,

poruszanie się po młodych uprawach leśnych i młodnikach do 3 metrów wysokości,

podejmowanie działań noszących znamiona celowego płoszenia i niepokojenia zwierzyny.

Dla samców jeleniowatych zrzucenie oręża to proces naturalny i coroczny – stare poroże odpada, by zrobić miejsce dla nowej, jeszcze okazalszej struktury. Proces ten powinien przebiegać bez ingerencji człowieka, dlatego strażnicy będą kłaść duży nacisk na egzekwowanie granic obszarów wyłączonych z ruchu.

Edukacja i walka z kłusownictwem

Działania mundurowych mają uświadamiać zbieraczom, że ich obecność poza wyznaczonymi ścieżkami ma realne skutki dla ekosystemu. Akcja ma więc nie tylko wymiar kontrolny, lecz także edukacyjny – przypomina o konieczności odpowiedzialnego korzystania z lasu. Równolegle służby będą monitorować legalność skupu i obrotu produktami pochodzącymi z lasu, co ma ograniczyć proceder kłusownictwa towarzyszący okresowi zrzutów.

Planując wyjście do lasu, pamiętaj, aby omijać młodniki i oznaczone ostoje – dzięki temu dasz zwierzętom szansę na spokojne przetrwanie końcówki zimy i unikniesz interwencji Straży Leśnej.

