Atak na komendę w Suwałkach. Kierowca pod wpływem narkotyków staranował auta policjantów

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-03-02 11:09

W nocy doszło do dramatycznych scen przed komendą policji w Suwałkach. 30-letni kierowca Kii staranował zaparkowane samochody i schody budynku, a następnie podjął próbę ucieczki. Mężczyzna, będący pod wpływem narkotyków, został szybko zatrzymany i usłyszał już poważne zarzuty.

Policja

i

Autor: Szymon Mańkowski

Nocny rajd w Suwałkach. Kierowca Kii staranował auta pod komendą

Do niecodziennego i groźnego zdarzenia doszło w niedzielę 1 marca 2026 roku, tuż po godzinie 1:00 w nocy. Kierujący samochodem marki Kia z dużą siłą wjechał na parking Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. Tam, celowo manewrując, kilkukrotnie uderzył w cztery prywatne samochody należące do policjantów, powodując znaczne uszkodzenia. Na tym jednak nie poprzestał, gdyż swój rajd zakończył na schodach prowadzących do głównego wejścia budynku jednostki.

Ucieczka i zatrzymanie 30-latka. Był pod wpływem narkotyków

Na widok policjantów wybiegających z komendy, sprawca nie zamierzał się poddać i gwałtownie odjechał z miejsca zdarzenia. Jego ucieczka nie trwała jednak długo, bo zaledwie po kilkuset metrach 30-latek stracił panowanie nad pojazdem. Samochód uderzył w sygnalizator świetlny oraz znak drogowy, co ostatecznie zakończyło jego szaleńczą jazdę. Badanie narkotesterem, które przeprowadzili interweniujący policjanci, dało wynik pozytywny, potwierdzając, że mężczyzna prowadził pod wpływem środków odurzających.

Poważne zarzuty i recydywa. Co grozi kierowcy z Suwałk?

Zatrzymany mieszkaniec gminy Suwałki już usłyszał zarzuty zniszczenia mienia oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Sprawę komplikuje fakt, że 30-latek działał w warunkach recydywy, co może znacząco zaostrzyć karę. Za samo zniszczenie mienia kodeks karny przewiduje do 5 lat pozbawienia wolności, jednak w jego przypadku wyrok może zostać podniesiony nawet o połowę. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy, a o jego dalszym losie, w tym o zastosowaniu tymczasowego aresztu, zdecyduje wkrótce sąd.

Źródło: Policja.pl

Quiz na prawo jazdy. Sprawdź czy dzisiaj zdałbyś prawko bez zająknięcia
Pytanie 1 z 10
Czy kierowca ma obowiązek zatrzymać się przed znakiem "STOP", jeśli nie nadjeżdża żaden pojazd?
Olsztyn Radio ESKA Google News
Policja Suwałki