Komunikacja miejska w Olsztynie. 119-tka pojedzie nieco inaczej

Anna Kuca 15:54

Zmiany w kursowaniu autobusów na linii 119 będą obowiązywać od niedzieli, 1 marca. Jak zapowiada Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie nowe - oznaczone na zielone trasy będą funkcjonować w godzinach od około 9:00 do 13:00.

i Autor: Anna Kuca Rzecznik Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie - Michał Koronowski