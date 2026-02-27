Komunikacja miejska w Olsztynie. 119-tka pojedzie nieco inaczej

Anna Kuca
2026-02-27 15:54

Zmiany w kursowaniu autobusów na linii 119 będą obowiązywać od niedzieli, 1 marca. Jak zapowiada Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie nowe - oznaczone na zielone trasy będą funkcjonować w godzinach od około 9:00 do 13:00.

Wiosenne zmiany w Olsztynie

i

Autor: Anna Kuca Rzecznik Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie - Michał Koronowski

Jest to odpowiedź na postulaty mieszkańców Zatorza. Zwłaszcza starsze osoby  mają problemy z dotarciem na przystanki. Nie pozostajemy głusi na te prośby.

- podkreśla rzecznik Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Michał Koronowski.

Od początku marca 2026 roku w godzinach około 9-13 linia autobusowa nr 119 będzie kursować nową trasą ulicami: POPRZECZNA – Cicha – Zientary-Malewskiej – Paderewskiego – Limanowskiego – Jagiellońska – Żeromskiego – Limanowskiego – Pl. Bema – … – STARY DWÓR. W przeciwnym kierunku: STARY DWÓR – … – Pl. Bema – Limanowskiego – Niedziałkowskiego – Jagiellońska – Reymonta – Zientary-Malewskiej – POPRZECZNA.W czasie obowiązywania zmian dostępne będą przystanki „Sienkiewicza” przy ulicy Żeromskiego oraz „Kossaka” przy ulicy Niedziałkowskiego.

Zmiany w kursowaniu autobusów na linii 119 będą obowiązywać od niedzieli, 1 marca.

i

Autor: Zdzit Olsztyn/ Materiały prasowe

