Komunikacja miejska w Olsztynie. 119-tka pojedzie nieco inaczej

Jest to odpowiedź na postulaty mieszkańców Zatorza. Zwłaszcza starsze osoby mają problemy z dotarciem na przystanki. Nie pozostajemy głusi na te prośby.
- podkreśla rzecznik Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Michał Koronowski.
Od początku marca 2026 roku w godzinach około 9-13 linia autobusowa nr 119 będzie kursować nową trasą ulicami: POPRZECZNA – Cicha – Zientary-Malewskiej – Paderewskiego – Limanowskiego – Jagiellońska – Żeromskiego – Limanowskiego – Pl. Bema – … – STARY DWÓR. W przeciwnym kierunku: STARY DWÓR – … – Pl. Bema – Limanowskiego – Niedziałkowskiego – Jagiellońska – Reymonta – Zientary-Malewskiej – POPRZECZNA.W czasie obowiązywania zmian dostępne będą przystanki „Sienkiewicza” przy ulicy Żeromskiego oraz „Kossaka” przy ulicy Niedziałkowskiego.
