To najpiękniejsza wieś Warmii i Mazur według AI. Ma niecałe 150 mieszkańców

Gdy myślimy o Warmii i Mazurach, przed oczami często widzimy jeziora, lasy i urocze miasteczka. Znajdują się tam jednak także malutkie wsie, które kryją w sobie ponadczasowy urok polskiej prowincji. Jedną z nich, wyróżnioną w 2025 r. w regionalnym konkursie "Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś", jest Magdaleniec, która według AI jest najpiękniejsza w województwie.

Najpiękniejsza wieś w woj. warmińsko-mazurskim według AI

Warmia i Mazury od lat przyciągają turystów malowniczymi jeziorami i rozległymi lasami, ale to właśnie niewielkie wsie często skrywają największy urok regionu. Postanowiliśmy sprawdzić, która miejscowość najbardziej wyróżnia się pod względem krajobrazu, estetyki i klimatu. W oparciu o dostępne dane, wyniki regionalnych konkursów oraz walory historyczno-przyrodnicze AI wskazała jedną wieś, która zasługuje na miano najpiękniejszej w województwie - Magdaleniec.

Perełka Warmii i Mazur - Magdaleniec

Oprócz tego, że AI wskazała ją jako najpiękniejszą wieś w regionie, Magdaleniec może pochwalić się także realnym, prestiżowym wyróżnieniem. Miejscowość zdobyła pierwsze miejsce w konkursie "Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś" organizowanym przez Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, który od blisko trzech dekad promuje dbałość o przestrzeń i krajobraz w regionie. Więcej w tym temacie pisaliśmy już m.in. tutaj: To najpiękniejsza wieś w woj. warmińsko-mazurskim. Zwyciężyła w ważnym konkursie.

Magdaleniec: dlaczego warto tu zajrzeć?

Magdaleniec to przykład tego, jak nawet najmniejsza wieś może zachwycać i inspirować. To miejsce, w którym przestrzeń codzienna łączy się z pięknem natury i tradycji. Miejscowość bez wątpienia jest raczej dla miłośników spokoju, natury i lokalnego klimatu niż typowych "turystycznych atrakcji". Mimo to, nawet tu można znaleźć kilka rzeczy, które warto zobaczyć czy doświadczyć:

  • Historyczny układ wsi i tradycyjna zabudowa
  • Centralny staw - serce wsi
  • Przydrożna aleja i tereny zielone
  • Bliskość jeziora i krajobrazów Warmii i Mazur - choć sama wieś nie jest typowym kurortem, znajduje się niedaleko Jeziora Zawadzkiego i wielu innych jezior oraz zielonych przestrzeni regionu.
