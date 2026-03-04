Czas na start drugiej części piłkarskiego sezonu 4. ligi. Co słychać w ekipie „Dumy Warmii”? Na to pytanie odpowiedział nam Karol Żwir, kapitan Stomilu Olsztyn.
***PODCAST ESKA OLSZTYN*** POLECAMY POSŁUCHAĆ
Polecany artykuł:
Piłkarze Stomilu Olsztyn gotowi do gry w rundzie wiosennej IV ligi. Pierwszy w tym roku mecz o ligowe punkty w sobotę 7 marca. Przy Piłsudskiego z GKS-em Stawiguda. Początek spotkania o godzinie 14:00.
Czas na start drugiej części piłkarskiego sezonu 4. ligi. Co słychać w ekipie „Dumy Warmii”? Na to pytanie odpowiedział nam Karol Żwir, kapitan Stomilu Olsztyn.
Polecany artykuł: