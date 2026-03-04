Stomil Olsztyn gotowy do gry. Walczymy o awans - zapowiada kapitan zespołu Karol Żwir [PODCAST]

Andrzej Brzozowski
2026-03-04 12:00

Piłkarze Stomilu Olsztyn gotowi do gry w rundzie wiosennej IV ligi. Pierwszy w tym roku mecz o ligowe punkty w sobotę 7 marca. Przy Piłsudskiego z GKS-em Stawiguda. Początek spotkania o godzinie 14:00.

Stomil Olsztyn - Karol Żwir

i

Autor: Andrzej Brzozowski Stomil Olsztyn - Karol Żwir

Czas na start drugiej części piłkarskiego sezonu 4. ligi. Co słychać w ekipie „Dumy Warmii”? Na to pytanie odpowiedział nam Karol Żwir, kapitan Stomilu Olsztyn.

***PODCAST ESKA OLSZTYN*** POLECAMY POSŁUCHAĆ

Posłuchaj: Piłkarze Stomilu Olsztyn gotowi do gry w rundzie wiosennej IV ligi. Z Karolem Żwirem, kapitanem „Dumy Warmii” rozmawia Andrzej Brzozowski.
