Stomil Olsztyn gotowy do gry. Walczymy o awans - zapowiada kapitan zespołu Karol Żwir [PODCAST]

Piłkarze Stomilu Olsztyn gotowi do gry w rundzie wiosennej IV ligi. Pierwszy w tym roku mecz o ligowe punkty w sobotę 7 marca. Przy Piłsudskiego z GKS-em Stawiguda. Początek spotkania o godzinie 14:00.

i Autor: Andrzej Brzozowski Stomil Olsztyn - Karol Żwir