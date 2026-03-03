Bieganie, pomaganie w gminie Biskupiec. Za nami XII Dadajowy Bieg Morsa [ZDJĘCIA]

Andrzej Brzozowski
2026-03-03 15:48

W sobotę 28 marca odbył się 12. Dadajowy Bieg Morsa. Na plaży w Rukławkach koło Biskupca w charytatywnym spotkaniu wzięło udział prawie 130 biegaczy. Najszybciej 10-kilometrową trasę pokonał Przemysław Flaga, a wśród pań triumfowała Marta Stramek. Polecamy sprawdzić dźwiękowe podsumowanie biegowego spotkania!

Rywalizacja odbyła się na dystansie 10 kilometrów. Start i meta nad Jeziorem Dadaj w Rukławkach. Wszystkie środki zgromadzone w ramach opłaty startowej trafiły na konto Stowarzyszenia PSONI Koło w Biskupcu.

