Pytanie 1 z 10

Dlaczego wg zasad savoir vivre'u nie powinno sie mówić „smacznego” podczas oficjalnego obiadu czy kolacji?

Dopiero, gdy wszyscy goście przełkną pierwszy kęs, przy stole mogą rozpocząć się rozmowy, a jeśli posiłek się zaczął, nie ma już sensu mówić „smacznego”.

Kiedy życzysz „smacznego”, dajesz do zrozumienia, że wątpisz w to, czy posiłek będzie rzeczywiście smaczny i świeży, a więc możesz obrazić kucharza lub gospodarzy.