Karol Jabłoński mistrzowsko kończy sezon bojerowy

Anna Kuca
2026-03-05 10:22

Jabłoński po niedawnym triumfie w Ameryce Północnej, tym razem na wodach jeziora Bukowo w Dąbkach wywalczył dwa medale. Zawodnik klubu Marina Pluski został wicemistrzem świata w bojerowej klasie DN!

Autor: Anna Kuca Jeden z najbardziej wszechstronnych żeglarzy na świecie-może mówić o udanym sezonie na lodzie.

Rywalizacja o tytuł mistrza świata była bardzo zacięta. Żeglarza z Warmii i Mazur wyprzedził jedynie Rasmus Maalinn, 26-letni Estończyk, którego Polak od lat wspiera sprzętowo.

Gdyby ktoś mi przed regatami powiedział: Karol - będziesz drugi, daję Ci to drugie miejsce- to wziąłbym je w ciemno, bo rok temu w Stanach byłem na dziesiątym miejscu. Wynik był słabszy niż żeglowałem, było ciasno. Tutaj te regaty poszły mi bardzo dobrze, żeglowałem bardzo szybko. Gdybym nie miał tej kolizji (z Dariuszem Koseckim) w drugim wyścigu, której nie zawiniłem to szanse na zdobycie trzynastego złota byłyby dużo większe - mówi Jabłoński.

Karol Jabłoński o udanym sezonie bojerowym i medalach MŚ oraz ME "wylatanych" na jeziorze Bukowo
Mediateka.pl

