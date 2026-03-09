Co nowego w Braniewie? Te inwestycje i wydarzenia zaplanowano na 2026 rok

Inwestycje w Braniewie. Co już powstaje?

Jak przekazał naszej redakcji Krzysztof Janecki, podinspektor do spraw inwestycji Gminy Miasta Braniewa, obecnie prowadzone są prace przy kilku zadaniach inwestycyjnych. Wśród nich znajduje się m.in. adaptacja budynków na terenie dawnej stadniny koni. W ramach tego zadania powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy oraz świetlica środowiskowa. Z inwestycją na tym terenie związane jest także wykonanie nowej trasy wodociągu dla znajdujących się tam budynków.

Prowadzone są również prace związane z przebudową dróg gminnych w obrębie ulicy Sportowej. Kolejnym realizowanym projektem jest rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej przy ulicy Bażyńskiego.

Kolejne inwestycje zaplanowane na lata 2026–2028

Na tym jednak nie koniec. Janecki poinformował również, że miasto przygotowuje także przedsięwzięcia, które mają zostać zrealizowane w latach 2026-2028. Wśród nich znajduje się kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2. Podobne prace zaplanowano również w budynku Urzędu Miasta, który również ma przejść modernizację poprawiającą jego efektywność energetyczną.

W planach jest także utworzenie „Aktywnego Placu Zabaw” dla żłobka przy ulicy Sucharskiego. Przestrzeń ta ma być przeznaczona dla najmłodszych mieszkańców i umożliwiać bezpieczną aktywność na świeżym powietrzu.

Jednym z ważniejszych projektów jest również zakup dwóch niskopodwoziowych autobusów elektrycznych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wraz z pojazdami powstać ma infrastruktura do ich ładowania, co ma wspierać rozwój bardziej ekologicznego transportu w mieście.

Wydarzenia kulturalne w Braniewie w 2026 roku

Poza tym w 2026 roku nie zabraknie też wielu wydarzeń kulturalnych. W najbliższych miesiącach zaplanowano m.in. Jarmark Wielkanocny w amfiteatrze miejskim oraz obchody Międzynarodowego Dnia Tańca w Braniewskim Centrum Kultury.

Latem odbędzie się Braniewski Zlot Zabytkowych Samochodów oraz wydarzenie „Piwowary Braniewskie”, które co roku przyciąga miłośników lokalnych tradycji. W drugiej połowie roku zaplanowano także Narodowe Czytanie, Bieg Hozjusza czy festiwal „Ukraińskie Barwy Pogranicza”. Sezon wydarzeń zakończą m.in. Jarmark Mikołajkowy, odpalenie choinki oraz miejski Sylwester.

Cały kalendarz wydarzeń na 2026 rok dostępny jest na stronie Miasta Braniewa.

