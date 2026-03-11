GUS pokazał nowe statystyki zgonów. Tak wypada woj. warmińsko-mazurskie

2026-03-11 9:45

W Polsce w 2025 roku zmarło 403 978 osób – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Statystyki pokazują jednak duże różnice między poszczególnymi regionami kraju. Sprawdziliśmy, jak na tle innych województw wypada warmińsko-mazurskie.

i

Autor: Wikimedia Commons, Monika Towiańska/ CC BY-SA 4.0

Nowe dane GUS o zgonach w Polsce w 2025 roku

Pod koniec lutego Główny Urząd Statystyczny opublikował zestawienie dotyczące liczby zgonów w Polsce w minionym roku. Informacje pochodzą z rejestrów Urzędów Stanu Cywilnego i obejmują osoby zameldowane na terenie kraju.

Dane opracowano w układzie tygodniowym, zgodnie z międzynarodową normą ISO8601. W praktyce oznacza to, że pierwszy tydzień roku może obejmować jeszcze dni z końcówki poprzedniego roku, a ostatni – początek kolejnego. Taki sposób prezentacji pozwala dokładniej obserwować zmiany zachodzące w krótkich odstępach czasu.

Ile osób zmarło w województwie warmińsko-mazurskim?

Jak wyniki z zaprezentowanych danych, w województwie warmińsko-mazurskim w 2025 roku zarejestrowano 14 421 zgonów. W ogólnopolskim zestawieniu region znalazł się w dolnej części rankingu – na 12. miejscu wśród wszystkich województw.

Niższe liczby zgonów odnotowano tylko w kilku regionach kraju. Mniej osób zmarło m.in. w województwach:

  • świętokrzyskim – 13 805,
  • podlaskim – 11 848,
  • lubuskim – 10 801,
  • opolskim – 10 544.

Z kolei w największych regionach Polski liczba zgonów była kilkukrotnie wyższa.

Gdzie zmarło najwięcej osób w Polsce?

Na pierwszym miejscu zestawienia znalazło się województwo mazowieckie, gdzie w 2025 roku zarejestrowano 56 518 przypadków śmierci. Drugą pozycję zajęło województwo śląskie z wynikiem 51 025 zgonów. To jedyne regiony w kraju, w których liczba zmarłych przekroczyła 50 tysięcy.

W czołówce znalazły się także:

  • wielkopolskie – 34 863,
  • małopolskie – 32 275,
  • dolnośląskie – 31 903,
  • łódzkie – 30 123.

Skąd biorą się różnice między regionami?

Jak pokazują dane GUS, liczba zgonów w dużej mierze jest powiązana z wielkością populacji województwa. Regiony o większej liczbie mieszkańców – takie jak mazowieckie czy śląskie – naturalnie notują więcej zgonów w statystykach ogólnych.

Z kolei mniejsze województwa, w tym warmińsko-mazurskie, pojawiają się w dolnej części zestawienia. Nie oznacza to jednak automatycznie lepszej sytuacji zdrowotnej, lecz przede wszystkim mniejszą liczbę mieszkańców.

Statystyki publikowane przez GUS pozwalają jednak obserwować długoterminowe trendy demograficzne i zmiany w poszczególnych regionach kraju.

