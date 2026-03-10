Już po raz drugi Bank Żywności w Olsztynie i Kuźnia Społeczna przygotowały wydarzenie Warmia Inspiration. Spotkanie z nietuzinkowymi ludźmi i nieoczywistymi perspektywami.

Na scenie wystąpili prelegenci reprezentujący różne obszary: media, biznes, psychologię, zdrowie i kulturę. Głos zabrali m.in. aktor Artur Barciś, dziennikarz Tomasz Sekielski, twórca popularnego podcastu Żurnalista czy Rafał Sonik, przedsiębiorca i zwycięzca legendarnego Rajdu Dakar. W strefie partnerów lokalne przedsiębiorstwa, instytucje miały możliwość zaprezentowania swojej oferty. Nie zabrakło przedstawicieli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy czy Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie.

W strefie „Na Słówko" odbyły się z kolei inspirujące rozmowy z ekspertami m.in. od zarządzania talentami, marketingu oraz nowych technologii.

– Organizujemy to wydarzenie po to, żeby pobudzić wszystkich,którzy chcą działać i zmieniać rzeczywistość. W tym roku koncentrujemy się na ewolucji, bo w dzisiejszym, tak bardzo dynamicznie zmieniającym się świecie, ewolucję traktuję jako coś niezbędnego – mówił podczas uroczystego otwarcia Marek Borowski, prezes Banku Żywności w Olsztynie.

Druga edycja Warmia Inspiration – Evolution miała eskowe wsparcie.

