Kortowiada z kolejną niespodzianką! Enej i Bum Bum Orkestar z muzycznym wsparciem

Andrzej Brzozowski
2026-03-12 12:00

Jubileuszową edycję Kortowiady zaplanowano na 27-30 maja 2026, a organizatorzy już od października podsuwają informacje dotyczące imprezy. Tym razem niespodzianka dotyczy koncertu zespołu Enej i Bum Bum Orkestar. Do mega muzycznej ekipy na scenie dołączy – Zazula!

Kortowiada 2025 - ENEJ

i

Autor: Andrzej Brzozowski

Zazula na 65 Kortowiadzie

Zazula to polsko-ukraiński zespół z Grodziska Mazowieckiego, który łączy tradycyjny biały śpiew z rockiem, funkiem i elektroniką. Inspiracja jest słowiański folklor.

Będzie moc, tradycja i zupełnie nowa energia – zapowiadają organizatorzy.

65. Kortowiada - Przed nami jeszcze kilka niespodzianek

Rośnie lista wydarzeń towarzyszących. We wszystkie kortowiadowe wieczory będzie można wziąć udział w Silent Party, a w piątek, 29 maja, w Strefie Studenckiej na terenach zielonych przy alei Warszawskiej odbędzie się Festiwal Gier Planszowych oraz KortoStrong.

Do 15 marca potrwa jeszcze zbieranie zgłoszeń do konkursu Kortofest, czyli rywalizacji dla utalentowanych zespołów, które marzą o tym, by zaprezentować się na jednej z kortowiadowych scen.

Karnety na koncerty

W tym roku zakupu karnetu, który uprawnia do wstępu na Plażę Kortowską podczas Kortowiady (28-30 maja), można dokonać zarówno przez stronę internetową imprezy (www.bilety.kortowiada.pl), jak i w oficjalnej aplikacji mobilnej. W sprzedaży są obecnie karnety z III puli - do 31 marca lub do wyczerpania puli.

Głównym Patronem Medialnym 65. Kortowiady jest Radio Eska.

Patronat medialny sprawują również: Eska Rock i Eska 2.

Kortowiada 2026 - Zazula

i

Autor: Kortowiada/ Materiały prasowe Kortowiada 2026 - Zazula

