Najlepsza pizza w Olsztynie - TOP 10 olsztyńskich pizzerii

Najlepsza pizzeria Olsztyn - LISTA
Kto z nas nie lubi pizzy? To danie, które doskonale sprawdza się na każdą okazję – szybki obiad, wieczór ze znajomymi, rodzinne spotkanie czy po prostu chwila przyjemności, gdy najdzie ochota na coś pysznego. Niezależnie od tego, czy preferujemy klasyczną Margheritę, bogatą pizzę z owocami morza, czy szukamy nietuzinkowych połączeń smakowych, Olsztyn ma wiele do zaoferowania. W poszukiwaniu idealnego smaku wielu zadaje sobie pytanie: gdzie znajduje się najlepsza pizzeria w Olsztynie? Przygotowaliśmy dla Państwa ranking TOP 10 olsztyńskich pizzerii, który pomoże podjąć decyzję.
- Drewno i Ogień
- Adres: Prosta 7/9, 10-028 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "W sobotę w walentynki mieliśmy rezerwacje stolika. Chciałam wyróżnić kelnera Szymona, który doskonale zna menu i doradził mi przepyszna pizze.Jego rekomendacje były trafione w dziesiątkę! Często bywamy u was na pizzy i wszystkie były bardzo pyszne ale ta w szczgolności była najlepsza. Obsługa zawsze miła i pomocna. Polecam ten lokal z całego serduszka."
- Wiśniowy Piec
- Adres: Kołobrzeska 3, 11-041 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Od samego wejścia w lokalu pięknie pachnie piecem do pizzy oraz włoskim jedzeniem. Przepyszna, świetnie wypieczona pizza serwowana z oliwami do wyboru. Polecam Salami Picante i Capriciosę. Grzeczna, szybka i sprawna obsługa. Bardzo w porządku ceny. Polecam!"
- Patio 36. OLSZTYN
- Adres: Sielska 36D, 10-802 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Zacznijmy może od samego wejścia: pomimo pełnej sali kelnerka znalazła dla nas miejsce, miło i z uśmiechem- zaczyna się dobrze Siadamy, szybkie podanie karty- jest co wybierać, wygląda pysznie Zamówienie, czas oczekiwania krótki- pyszne dania lądują na naszym stoliku. Pizza nduja- klasyczna pyszność, wspaniałe ciasto, jakościowe składniki, kremowa delikatna burrata no i to lekkie dziabnięcie ostrości- jest cudownie Makaron - klasyka sama w sobie, przepyszne i dobrej jakości mięsko wołowe, makaron idealny, pesto świeże. Był jeszcze drink- cudo! Pyszna kawka :) Fajny klimacik, pomimo pełnej sali było komfortowo. Wrócimy ponownie :)"
- L'orso
- Adres: Poprzeczna 13A, 11-041 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Miejsce kawałek od centrum więc można byłoby napisać że lokal dla mieszkańców pobliskich bloków. Ale to się nie udało bo miejsce jest znane w całym Olsztynie (co najmniej). Niby pizza niby pasta więc standard ale w składnikach jest coś takiego że nie można odpuścić ostatnio kawałka mimo, że miejsca w brzuchu brak. Uznaje że każdy musi tej kuchni spróbować bo naprawdę warto."
- Cud Miód i Pizza Italiana
- Adres: Żołnierska 43, 10-560 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Noga z kaczki w Cud Miód Italiana zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Mięso było kruche, delikatne i świetnie upieczone. Danie dobrze zbalansowane w smaku, bez przesadnej ciężkości, podane estetycznie i z wyczuciem. Uczta dla oczu i kubków smakowych. Deser jak I drinki- super. To jest miejsce do którego chce sie wracać."
- Pizza z Kentucky Olsztyn
- Adres: Jeziołowicza 7o, 11-690 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Mega polecamy wczoraj jedyna pizzeria która była czynna do 22 przyjęła 12 osób o 20:30 , dzwoniliśmy nawet do drewno i ogień i odmówili nam przyjęcia !! Byliśmy pierwszy raz tu , pizza skradła naszej 12 osobowej ekipie serce , ciasto mega dodatków fulllll ! Sosy mega gęste i pyszne obsługa i kucharze na 6+ . PS dziękujemy za pizzę serduszko w ramach prezentu od szefa kuchni będziemy wracać z miłą chęcią do Was i życzymy powiedzenia !"
- Pizza Antica
- Adres: Marcina Kasprzaka 5/LU5, 10-057 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Nowa pizzeria to absolutny sztos! Od momentu, kiedy przekroczyłam próg, poczułam się jak we Włoszech – zapach świeżych ziół, ciepło pieca i ten klimat, którego nie da się podrobić. Wnętrze jest przepiękne …przytulne, pełne drewnianych detali, miękkiego światła i włoskiej duszy. Pizza? Obłędna. Cienkie, chrupiące ciasto, sos z prawdziwych włoskich pomidorów i mozzarella, która ciągnie się jak marzenie. Wszystko robione z oryginalnych włoskich produktów i to naprawdę czuć w każdym kęsie. To miejsce ma w sobie coś wyjątkowego spokój, smak i serce. Idealne, żeby usiąść z przyjaciółmi , pośmiać się, pogadać i na chwilę zapomnieć o całym świecie. Zdecydowanie wrócę tam nie raz"
- Pizza Factory Olsztyn Jaroty
- Adres: Bp. T. Wilczyńskiego 25, 10-686 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Na chwilę obecną najlepsza pizza jaką jadłam, moje pociechy podzielają moje zdanie oby nic się nie zmieniło i pizzy przyszły całe, ale nie zdążyłam zrobić zdjęcia, no nie wiem jak to się stało polecam, pyszka"
- Koszary Pizza & Pasta
- Adres: Gietkowska 10/d, 10-170 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Recenzja: Koszary Pizza & Pasta W Walentynki mieliśmy zarezerwowany stolik na godzinę 16:00. Lokal był wypełniony po brzegi, co samo w sobie świadczy o jego popularności. Przy naszym stoliku goście z wcześniejszą rezerwacją jeszcze kończyli posiłek, dlatego zaproponowano nam inne miejsce. Na początku było więc trochę zamieszania, ale biorąc pod uwagę wyjątkowy dzień – przymykam na to oko. Przystawka Na start zamówiłem tatara. Mięso bardzo dobrze doprawione – w zasadzie wymagało jedynie odrobiny pieprzu. Z dodatków brakowało mi marynowanych grzybków. Nie do końca przekonało mnie też połączenie rukoli z parmezanem, choć rozumiem, że miały one nawiązywać do włoskich akcentów kuchni. Ja sugeruje zamiast rukoli np. marynowaną czerwoną cebulę w occie balsamicznym. Zupy Żona wybrała krem z pomidorów i była z niego w pełni zadowolona. Ja skusiłem się na zupę z owocami morza. Sam wywar/bulion był znakomity w smaku – głęboki i aromatyczny. Jeśli chodzi o dodatki, trafiłem na 3 mule, 1 krewetkę i 1 kawałek ryby… jak to się mówi: czuć było lekką „maliznę”. Mimo to całościowo zupa bardzo smaczna. Dania główne Pizza z krewetkami była jak najbardziej poprawna – solidna, dobrze wypieczona, a piec robi tu swoją robotę. Żona zamówiła polędwiczki wieprzowe ze śliwką, zawijane w boczku, podane z kalafiorem i frytkami (danie z karty walentynkowej). Polędwiczki w porządku, frytki świetne. Kalafior natomiast zupełnie nie komponował się z resztą dania – to element koniecznie do poprawy. Obsługa i klimat Pani kelnerka była bardzo miła i pomocna. Sam lokal ma duży potencjał – jest przestronnie, a w cieplejszych miesiącach dostępne są również miejsca na zewnątrz. Podsumowanie Mimo drobnych niedociągnięć, Koszary Pizza & Pasta to miejsce warte polecenia. Dobra kuchnia, sympatyczna obsługa i przyjemna przestrzeń sprawiają, że chętnie zajrzę tu ponownie."
- Koszary Pizza & Talerzyki
- Adres: Marka Kotańskiego 2, 11-041 Olsztyn
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Pyszna pizza na cienkim cieście. Wybraliśmy się w to miejsce zaproszeni przez rodzinę i to miejsce naprawdę jest warte odwiedzenia. Te pizze były nietuzinkowe w swoim smaku, nie wiem jak inne dania. Obsługa i klimat też pierwsza klasa."