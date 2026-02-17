Kętrzyn: Ognisko zakaźnej choroby w ośrodku. Służby podjęły natychmiastowe działania

W placówce w Kętrzynie wykryto ognisko świerzbu, które dotknęło 34 mężczyzn.

To bezprecedensowa sytuacja w historii tego ośrodka.

Chorzy zostali oddzieleni od grupy i otrzymali natychmiastową pomoc medyczną.

Świerzb w ośrodku dla cudzoziemców

Problem zdrowotny dotyczy placówki zlokalizowanej w województwie warmińsko-mazurskim. Spośród 137 osób przebywających obecnie w ośrodku, u 34 zdiagnozowano objawy choroby zakaźnej. Głos w sprawie zabrała ppłk SG Mirosława Aleksandrowicz, rzeczniczka Straży Granicznej, która w rozmowie z „Super Expressem” uspokoiła opinię publiczną. Zapewniła, że sytuacja jest pod pełną kontrolą służb, a personel mundurowy pozostaje bezpieczny.

„Żaden z funkcjonariuszy Straży Granicznej nie ma objawów choroby. Sytuacja jest pod kontrolą, a wszystkie procedury zostały wdrożone natychmiast po potwierdzeniu przypadków” – przekazała mediom ppłk SG Mirosława Aleksandrowicz.

Aby powstrzymać rozprzestrzenianie się pasożytów, podjęto decyzję o natychmiastowej izolacji chorych. Zostali oni przeniesieni do oddzielnego budynku, gdzie nie mają styczności ze zdrowymi mieszkańcami placówki. Wszyscy pacjenci zostali objęci specjalistyczną opieką.

„Wszyscy chorzy są pod opieką medyczną. Po konsultacji dermatologicznej wdrożono leczenie farmakologiczne. Monitorujemy również stan zdrowia pozostałych osób” – podkreśla rzeczniczka.

"Do tej pory nie mieliśmy takiego przypadku"

Wdrożone środki ostrożności obejmują nie tylko izolację ludzi, ale także działania sanitarne w samych budynkach. O incydencie powiadomiono właściwe instytucje, a pomieszczenia są poddawane dezynfekcji. Przedstawicielka Straży Granicznej zaznacza, że jest to zdarzenie o charakterze incydentalnym, które nie miało wcześniej miejsca w tej lokalizacji.

„Do tej pory nie mieliśmy takiego przypadku w tym ośrodku” – zaznacza ppłk Aleksandrowicz.

Największą uciążliwością dla zakażonych jest obecnie silny świąd skóry. Służby zapewniają jednak, że ognisko choroby zostało opanowane wewnątrz ośrodka i nie stanowi zagrożenia dla osób z zewnątrz ani dla funkcjonariuszy.

Świerzb - co to?

Jest to choroba zakaźna wywoływana przez świerzbowca ludzkiego. Jej najbardziej rozpoznawalnym objawem jest uporczywe swędzenie, które przybiera na sile w nocy, oraz charakterystyczna wysypka na ciele. Do zarażenia dochodzi zazwyczaj poprzez bezpośredni kontakt ze skórą chorego lub korzystanie ze wspólnych ubrań i pościeli. Z tego powodu w dużych skupiskach ludzi, takich jak ośrodki zamieszkania zbiorowego, ryzyko transmisji jest znacznie podwyższone, co wymaga błyskawicznej reakcji służb.

