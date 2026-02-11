Te imiona są hitem na Warmii i Mazurach. Najnowsze dane pokazują wyraźny trend

Najpopularniejsze imiona w woj. warmińsko-mazurskim 2025

Z opublikowanych danych wynika, że w drugiej połowie 2025 roku w województwie warmińsko-mazurskim najczęściej wybieranym imieniem dla dziewczynek była Zofia. Nadano je 184 razy, co daje jej wyraźne prowadzenie w regionalnym zestawieniu.

Na kolejnych miejscach znalazły się Maja (140) oraz Hanna (126). To zestaw, który pokazuje mocne przywiązanie do tradycyjnych i dobrze znanych imion, które od lat przewijają się w polskich rankingach.

Wśród chłopców liderem był Nikodem – imię to otrzymało 227 dzieci. Drugie miejsce zajął Aleksander (170), a trzecie Leon (169). Różnica między dwoma ostatnimi wynikami jest minimalna, więc można przypuszczać, że w kolejnych miesiącach kolejność mogłaby się łatwo zmienić.

Klasyka wciąż na topie

Wyniki z Warmii i Mazur wpisują się w ogólnopolski trend. W całym kraju w drugiej połowie 2025 roku najpopularniejszymi imionami były Zofia oraz Nikodem. Zofia była numerem jeden w siedmiu województwach, a Nikodem w ośmiu.

Rodzice coraz częściej wybierają imiona tradycyjne, krótkie i uniwersalne. Zofia, Maja czy Hanna to propozycje dobrze zakorzenione w polskiej kulturze, ale nadal brzmiące świeżo. Podobnie jest z Nikodemem, Aleksandrem czy Leonem – to imiona klasyczne, które od kilku lat utrzymują się w ścisłej czołówce.

Pełne dane oraz szczegółowe statystyki dla wszystkich województw zostały udostępnione na portalu dane.gov.pl. Ranking pokazuje wyraźnie, że w województwie warmińsko-mazurskim rodzice stawiają przede wszystkim na ponadczasowe wybory, które nie wychodzą z mody.

