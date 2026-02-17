Kolejny krok w stronę nowego stadionu w Olsztynie. Miasto ogłosiło przetarg na projekt zamienny

Miasto konsekwentnie realizuje kolejne etapy przygotowań do modernizacji stadionu miejskiego w Olsztyn. Ogłoszony właśnie przetarg dotyczy wykonania projektu zamiennego przebudowy i rozbudowy obiektu – dokumentu, który ma uwzględniać obecne wymagania techniczne, organizacyjne oraz użytkowe. Postępowanie prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego. Oznacza to, że miasto nie ogranicza się do wyboru oferty wyłącznie na podstawie ceny, lecz planuje rozmowy z potencjalnymi wykonawcami, analizę proponowanych rozwiązań i doprecyzowanie kluczowych założeń projektu. Celem jest wypracowanie optymalnej koncepcji, najlepiej odpowiadającej potrzebom miasta i przyszłych użytkowników stadionu. Zgodnie z harmonogramem, podpisanie umowy z wykonawcą projektu planowane jest do końca czerwca 2026 roku. Następnie przewidziano około 14–15 miesięcy na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przygotowanie projektów branżowych. Kolejnym etapem będzie wybór generalnego wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych. Równolegle prowadzone są działania związane z finansowaniem inwestycji. W lutym miasto spodziewa się wstępnych ofert ze strony banków, co pozwoli rozpocząć rozmowy dotyczące warunków finansowych i wyboru najkorzystniejszego modelu finansowania. Choć obecny etap nie oznacza jeszcze rozpoczęcia prac budowlanych, jest on kluczowy dla powodzenia całego przedsięwzięcia. To właśnie na tym etapie zapadają decyzje, bez których realizacja inwestycji nie byłaby możliwa.

-Miasto wojewódzkie, stolica regionu, miasto takie jak Olsztyn, miasto z ambicjami, musi mieć stadion. Powinno mieć stadion – mówi prezydent Olsztyna Robert Szewczyk. - chciałbym też, żeby nowy stadion był nowym otwarciem na piłkę nożną w Olsztynie. Chciałbym, żeby ten stadion znów przyciągał rodziny z dziećmi, żeby kibicowanie, takie mecz Stomilu były świętem miasta i możemy to zrobić. […] Budujemy zupełnie nowy obiekt, pozostanie tylko miejsce i murawa.

