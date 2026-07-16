Indywidualne podejście, dwujęzyczność i nauka za pomocą praktyki. "Piątka" - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 

W środę, 15 lipca, nasz wakacyjny patrol Eska Summer City odwiedził dni otwarte w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym „Piątka” przy ul. Kajki 3 w Olsztynie. Na przyszłych uczniów czekało tam wyjątkowe wyzwanie - edukacyjny escape room pod hasłem „Misja: Zatrzymać epidemię chorób cywilizacyjnych”. Gra została zaprojektowana z myślą o nauce poprzez działanie, eksperymenty i współpracę. Na kolejnych stacjach uczestnicy mierzyli się z zadaniami łączącymi biologię i chemię z treningiem szybkiego kojarzenia faktów, analizą danych oraz pracą zespołową.

"Szkoła będzie miała bardzo wysoki poziom dydaktyczny ale będziemy też uczyć bardzo dużo umiejętności społecznych: komunikacji, poruszania na rynkach pracy, odbywania rozmów kwalifikacyjnych. Tego wszystkiego aby znaleźć dobrą pracę." - zdradziła nam dyrektor Anna Janczewska.

"Pani dyrektor jest otwarta na to aby robić co tak naprawdę chcecie. Ostatnio jedna z dziewczyn chciała mieć język francuski i okazało się, że będzie miała zapewnioną naukę tego języka" - mówi nauczycielka matematyki oraz przedsiębiorczości Karolina Chartuniewicz.

Posłuchaj: Eska Summer City. "Piątka" - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie

Baw się w wakacje z ekipą Eska Summer City

Tegoroczne lato będzie niezapomniane dla wszystkich, którzy przyłączą się do naszej letniej akcji. Podpowiemy Wam, jak spędzić wolny czas, co robić w swoim mieście i okolicach oraz jak korzystać z lata po całości!

ESKA Summer City. Czekają na was liczne imprezy, zabawy i konkursy z nagrodami. Odwiedzimy najlepsze miejscówki w Olsztynie i okolicy, by wspólnie z wami bawić się i świętować wakacje. Jeżeli chcecie na bieżąco śledzić miejscówki Eski Summer City, słuchajcie nas na 89,9 FM, śledźcie portal Eska i wpadajcie na fanpage Eska Olsztyn News!

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