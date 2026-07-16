Olsztyn. Mieszkańcy mogą dokonywać płatności w urzędzie za pomocą rządowej aplikacji

Płatności w aplikacji mObywatel

Od lipca płatności na rzecz Gminy Olsztyn, można uiścić online poprzez aplikację mObywatel. Ta forma dotyczy m.in. podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jako pierwsze miasto w Polsce, Olsztyn udostępnia również do opłaty przez aplikację mandaty karne wystawiane przez Straż Miejską.

Rozliczanie bez wizyty w ratuszu

Płatności można realizować przelewem online, BLIK-iem lub za pomocą portfela cyfrowego. Transakcje rozlicza Bank Gospodarstwa Krajowego.

– Chcemy zapewnić Olsztynianom dostęp do jak najszerszego wachlarza e-usług tak, by mogli wygodnie załatwić większość spraw urzędowych bez potrzeby wychodzenia z domu i wizyty w ratuszu – mówi Patryk Pulikowski, rzecznik olsztyńskiego magistratu. – ePłatności w mObywatelu to dobry przykład takiej usługi. W tym przypadku korzyści dla interesantów to m.in. oszczędność czasu, wygoda i bezpieczeństwo oraz szybki dostęp do usług, w tym zobowiązań.

Cyfrowy Olsztyn

Usługę ePłatności uruchomiono dzięki projektowi Cyfrowy Olsztyn 2.0, który realizuje Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna. Olsztynianie już od kilku lat mają możliwość dokonywania opłat online poprzez stronę edokumenty.olsztyn.eu. Po zalogowaniu na stronie, mają dostęp do swoich umów z urzędem oraz zobowiązań na jego rzecz. Jednak dzięki nowemu wdrożeniu urząd może dotrzeć z informacjami do większej liczby odbiorców - nie tylko mieszkańców Olsztyna.

ePłatności- jak to działa

Powiązanie systemu finansowo-księgowego urzędu z mObywatel, umożliwia dokonywanie płatności poprzez aplikację. Aby dokonać opłaty, należy otworzyć aplikację mObywatel, przejść do sekcji „usługi” a następnie wybrać ePłatności. W systemie widoczna jest lista zobowiązań na rzecz urzędu. Użytkownik może opłacić daną należność, a potwierdzenie płatności uzyskać w aplikacji. ePłatności można dokonywać kartą, przelewem online, BLIK-iem lub portfelem cyfrowym .

Cyfrowe Miasta

Jak wynika z informacji Banku Gospodarstwa Krajowego, liczba ePłatności w mObywatelu systematycznie rośnie. Do programu dołączyło już ponad 260 jednostek samorządowych w całym kraju. Wśród dużych miast korzystających z usługi są m.in. Warszawa, Gdańsk, Łódź, Poznań, Lublin, Bydgoszcz, Kielce, Toruń i Zielona Góra.

Patryk Pulikowski : o ePłatnościach w Gminie Olsztyn