Idziemy do lekarza. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie

Najczęściej są to infekcje górnych dróg oddechowych przebiegające z gorączką, kaszlem, katarem. Obserwujemy również zapalanie ucha , które u małych dzieci manifestuje się niepokojem, płaczem lub trudnościami ze snem. Duża grupę stanowią także objawy ze strony układu pokarmowego: bóle brzucha, wymioty czy biegunka, które szczególnie u małych dzieci mogą szybko prowadzić do odwodnienia. Trafiają do nas także dzieci z nagłymi wysypkami oraz z gorączką o nieustalonej przyczynie. Często słyszymy od rodziców - ja tylko na osłuchanie - mówi Lek. Michał Ochal - koordynator Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna ( NiŚOZ) - te świadczenia udzielane są dzieciom i młodzieży do 18. roku życia w trybie nagłych zachorowań od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

O czym warto pamiętać zgłaszając się z dzieckiem do gabinetu NIŚOZ?

Posłuchaj rozmowy z koordynatorem Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie