Dramatyczna akcja nad jeziorem Linowo. Skrajnie wychłodzony mężczyzna

Dramatyczna akcja ratunkowa rozegrała się we wtorek, 10 marca 2026 roku, na jeziorze Linowo w Klewkach. Około godziny 13 wędkarz zauważył na tafli lodu leżącego mężczyznę. Zaniepokojony jego stanem natychmiast powiadomił służby.Na miejsce skierowano policjantów z Komisariatu Policji w Barczewie. Funkcjonariusze szybko dotarli nad jezioro i niedaleko pomostu zauważyli leżącego na boku mężczyznę. 48-latek był przemoczony, nie miał butów ani kurtki, a kontakt z nim był niemożliwy.Policjanci weszli na lód i przenieśli mężczyznę na pomost, gdzie mogli bezpiecznie rozpocząć udzielanie mu pierwszej pomocy. Po chwili na miejsce dotarli także strażacy. Na pobliskiej plaży wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala w Olsztynie.Jak ustalono, temperatura ciała 48-latka wynosiła zaledwie 22 stopnie Celsjusza. To stan skrajnego wychłodzenia organizmu, który bezpośrednio zagraża życiu. Dzięki czujności wędkarza oraz sprawnej interwencji służb ratunkowych mężczyzna otrzymał pomoc na czas. Według przekazanych informacji jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Zachowaj ostrożność

Policjanci przypominają, że przebywanie na zamarzniętych jeziorach i stawach może stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia. Wraz ze zmieniającymi się temperaturami lód często staje się kruchy i nierównomierny, co zwiększa ryzyko jego załamania.Funkcjonariusze apelują, aby nie wchodzić na lód, jeśli nie ma pewności, że jest on wystarczająco gruby i bezpieczny. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby spacerujące w pobliżu zbiorników wodnych oraz wędkarze.Policja podkreśla również, że w przypadku zauważenia osoby znajdującej się w niebezpieczeństwie na lodzie należy natychmiast powiadomić służby ratunkowe i nie podejmować ryzykownych prób samodzielnego ratowania, które mogą zakończyć się kolejną tragedią.Funkcjonariusze przypominają także, aby zwracać uwagę na osoby narażone na wychłodzenie – szczególnie w okresie zimowym. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112.

POSŁUCHAJ: Anna Balińska z olsztyńskiej policji