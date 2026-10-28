Dron znaleziony przy linii kolejowej pod Elblągiem. Na miejscu pracowali pirotechnicy

Spis treści Dron przy linii kolejowej Elbląg-Olsztyn. Służby w Komorowie Żuławskim

Dron przy linii kolejowej Elbląg-Olsztyn. Służby w Komorowie Żuławskim

Środowe odkrycie w rejonie miejscowości Komorowo Żuławskie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego postawiło w stan gotowości polskie służby, które musiały pilnie zbadać porzucony tam bezzałogowy statek powietrzny.

Maszyna leżała tuż przy słupie energetycznym, w bezpośrednim sąsiedztwie trasy kolejowej łączącej Elbląg z Olsztynem. Kiedy tylko potwierdzono obecność obiektu, do działań włączono wyspecjalizowane siły, w tym olsztyńskich pirotechników ze specjalnego pododdziału kontrterrorystycznego.

„Na miejsce dokonano sprawdzenia drona pod kątem możliwości przenoszenia zagrożenia pirotechnicznego. Nie stwierdzono takiej sytuacji, okazało się, że dron jest urządzeniem cywilnym, które mogło leżeć w tym miejscu już od dłuższego czasu” - przekazał w rozmowie z Radiem Eska Krzysztof Nowacki, reprezentujący elbląską policję.

Funkcjonariusze prowadzą teraz czynności mające na celu ustalenie, kto jest właścicielem odnalezionego urządzenia.

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