1,8 miliona nielegalnych papierosów przejętych przez Straż Graniczną. Kontrabanda warta niemal 2 mln zł

Nielegalne papierosy ukryte na posesji i w pojazdach

Do ujawnienia kontrabandy doszło 28 października. Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach, działając wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Celno-Skarbowym, przeszukali posesję, pomieszczenia gospodarcze oraz pojazdy na terenie powiatu radziejowskiego. W trakcie działań znaleźli 1,8 miliona sztuk papierosów, które nie posiadały polskich znaków skarbowych akcyzy. Szacunkowa wartość zabezpieczonego towaru wynosi około 1,9 mln złotych.

Trzech mężczyzn usłyszało zarzuty

Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali trzech obywateli Polski w wieku 44, 51 i 53 lat. Mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące nabywania, przechowywania i przewożenia wyrobów akcyzowych. Nielegalny obrót papierosami oznaczałby poważne straty dla budżetu państwa. Gdyby zabezpieczony towar trafił na polski rynek, uszczuplenie należności publicznoprawnych wyniosłoby ponad 3,1 mln złotych.

Śledztwo pod nadzorem prokuratury

Dalsze czynności w sprawie prowadzą funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach. Postępowanie odbywa się pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Radziejowie.

POSŁUCHAJ: ppłk SG Mirosława Aleksandrowicz, Rzecznik Prasowy Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej