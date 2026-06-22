Zmiany na ul. Nowowiejskiego w Olsztynie. Nowa organizacja ruchu i zamknięty parking

Kolejny etap prac na ul. Nowowiejskiego

W czwartek, 25 czerwca, wykonawca rozpocznie następny etap robót na ul. Nowowiejskiego. W związku z prowadzonymi pracami zamknięty zostanie odcinek ulicy od budynku nr 9 w kierunku Wysokiej Bramy. Przejazd dla samochodów przez ten fragment nie będzie możliwy. Jednocześnie kierowcy mogą liczyć na częściowe ułatwienie – ruch pojazdów zostanie przywrócony w rejonie Browaru Warmia.

Parking przy ul. Nowowiejskiego będzie zamknięty

Istotną zmianą dla mieszkańców i osób odwiedzających centrum będzie również wyłączenie z użytkowania parkingu przy ul. Nowowiejskiego. Kierowcy powinni wcześniej zaplanować podróż i skorzystać z alternatywnych miejsc postojowych znajdujących się w okolicy.

Piesi i rowerzyści bez zmian

Urząd Miasta informuje, że wprowadzane ograniczenia dotyczą przede wszystkim ruchu samochodowego. Piesi oraz rowerzyści będą mogli poruszać się dotychczasowymi trasami bez dodatkowych utrudnień. Jak podkreśla dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich Krzysztof Śmieciński, każdy etap prac wiąże się z czasowymi zmianami w organizacji ruchu, jednak ich efektem ma być bezpieczniejsza i nowocześniejsza infrastruktura.

Inwestycja za blisko 33 mln zł

Modernizacja ul. Nowowiejskiego jest częścią szerszego programu przebudowy systemu odprowadzania wód opadowych w Olsztynie. Miasto realizuje dziewięć zadań inwestycyjnych o łącznej wartości blisko 33 mln zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa gospodarowania wodami opadowymi, ograniczenie skutków intensywnych deszczy oraz zwiększenie odporności miasta na zmieniające się warunki klimatyczne. Po zakończeniu prac mieszkańcy mają zyskać sprawniejszą i bardziej funkcjonalną infrastrukturę drogową w tej części Śródmieścia.