Giżycko zyskuje rekordową liczbę połączeń kolejowych. Nowe pociągi PKP Intercity połączą Mazury z Białymstokiem, Poznaniem i Wrocławiem

Rekordowa liczba pociągów przez Giżycko

Nowy rozkład jazdy oznacza prawdziwy przełom dla pasażerów z Giżycka, Kętrzyna, Ełku i Grajewa. Pociągi IC Ukiel, IC Niegocin oraz IC Mamry zostają wydłużone do Białegostoku, dzięki czemu mieszkańcy regionu zyskają znacznie więcej bezpośrednich połączeń z największymi miastami Polski. To najlepsza oferta dalekobieżna w historii Giżycka pod względem liczby kursujących pociągów.

Więcej połączeń do Białegostoku i Olsztyna

Szczególnie odczuwalne zmiany dotyczą relacji z Białymstokiem i Olsztynem. Liczba połączeń z Giżycka do Białegostoku wzrośnie z czterech do siedmiu dziennie, natomiast do Olsztyna mieszkańcy Giżycka, Ełku i Grajewa będą mogli podróżować sześcioma pociągami zamiast dotychczasowych dwóch. Dodatkowo uruchomienie nowych pociągów IC Orzyc i IC Omulew zwiększy liczbę bezpośrednich połączeń między Białymstokiem a Olsztynem z dwóch do ośmiu na dobę.

Powrót bezpośredniego połączenia z Warszawą

Istotną zmianą jest również wydłużenie trasy pociągu IC Słowacki do Olsztyna. Dzięki temu mieszkańcy Korsz i Kętrzyna ponownie zyskają bezpośrednie połączenie z Warszawą. Podróż do stolicy ma trwać około czterech godzin, czyli znacznie krócej niż przejazd autobusem.

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Łatwiejsze podróże do Berlina, Pragi i Lipska

Nowa siatka połączeń otwiera także możliwości podróży międzynarodowych. Dzięki dogodnym przesiadkom w Poznaniu pasażerowie z Giżycka będą mogli wygodnie dotrzeć do Berlina oraz Pragi, a we Wrocławiu również do Lipska. To sprawia, że Mazury stają się lepiej skomunikowane nie tylko z największymi polskimi miastami, ale także z ważnymi ośrodkami Europy Środkowej.

Wakacyjna nowość – pociąg IC Stańczyk pojedzie do Pisza

Na okres wakacyjny PKP Intercity wydłuży także trasę pociągu IC Stańczyk ze Szczecina do Pisza. Po drodze skład zatrzyma się między innymi w Szczytnie i Rucianem-Nidzie, zapewniając mieszkańcom południowej części województwa bezpośredni dostęp do połączeń z Trójmiastem, Pomorzem Środkowym i Szczecinem.

Inwestycje w kolej zmieniają oblicze Mazur

Nowe połączenia są możliwe dzięki zakończonej modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej Ełk – Giżycko – Korsze. Inwestycja nie tylko zwiększyła liczbę dostępnych połączeń, ale również skróciła czasy przejazdu i stworzyła warunki do dalszego rozwoju transportu kolejowego w regionie. Samorząd województwa zapowiada kolejne inwestycje i zwiększenie liczby regionalnych przewozów w najbliższych latach, co ma jeszcze bardziej poprawić dostępność komunikacyjną Warmii i Mazur.

Giżycko umacnia swoją pozycję na kolejowej mapie Polski

Nowy rozkład jazdy to dobra wiadomość zarówno dla mieszkańców, jak i turystów odwiedzających Krainę Wielkich Jezior Mazurskich. Większa liczba połączeń, nowoczesny tabor oraz wygodne przesiadki sprawiają, że Giżycko staje się jednym z najlepiej skomunikowanych miast północno-wschodniej Polski i ważnym węzłem kolejowym regionu.