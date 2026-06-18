Dzielny Dzik 26 w Orzyszu. 6,5 tys. żołnierzy, czołgi K2 i Borsuki na największych ćwiczeniach 16. Dywizji Zmechanizowanej

„Dzielny Dzik 26” częścią większych manewrów

Ćwiczenie „Dzielny Dzik 26” stanowi element federacji ćwiczeń „Bursztynowy Obrońca 26”, której celem jest sprawdzenie gotowości bojowej oraz współdziałania różnych rodzajów Sił Zbrojnych RP. Poligon w Orzyszu stał się miejscem intensywnych szkoleń z wykorzystaniem najnowszego wyposażenia, które w ostatnim czasie trafiło do jednostek 16. Dywizji Zmechanizowanej.

Borsuki, K2 i K9 w akcji

Podczas ćwiczeń żołnierze doskonalą działania z użyciem nowoczesnego uzbrojenia, w tym bojowych wozów piechoty Borsuk, południowokoreańskich czołgów K2 oraz armatohaubic K9. Szczególny nacisk położono na wykorzystanie systemów bezzałogowych, obronę antydronową, prowadzenie ognia na dużych odległościach oraz mobilność wojsk na współczesnym polu walki.

Kolumny wojskowe pojawią się na drogach regionu

Jak poinformował rzecznik 16. Dywizji Zmechanizowanej mjr Karol Frankowski, jednym z elementów manewrów będzie przemieszczenie części sił do rejonu Nidzicy.– Ćwiczenie składa się z wielu elementów. Jednym z nich jest przemieszczanie się wojsk. W przyszłym tygodniu jedna z brygad wycofa się do Nidzicy. Wówczas na drogach województwa warmińsko-mazurskiego będą poruszały się pojazdy gąsienicowe z nakładkami – wyjaśnił oficer. Mieszkańcy regionu mogą więc spodziewać się zwiększonego ruchu kolumn wojskowych i specjalistycznego sprzętu na wybranych trasach.

W ćwiczeniach bierze udział 6,5 tysiąca żołnierzy

W manewrach uczestniczy około 6,5 tysiąca żołnierzy ze wszystkich jednostek 16. Dywizji Zmechanizowanej, w tym m.in. z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz 1. Mazurskiej Brygady Artylerii. W działania zaangażowano również Siły Powietrzne, Wojska Aeromobilne, Wojska Obrony Terytorialnej oraz pododdziały Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych odpowiedzialne za logistykę. W ćwiczeniu bierze udział także kontyngent wojskowy z Litwy, co podkreśla międzynarodowy charakter szkolenia i współpracę sojuszniczą w regionie.

Orzysz ponownie centrum wojskowych ćwiczeń

Poligon w Orzyszu od lat odgrywa kluczową rolę w szkoleniu polskich i sojuszniczych sił zbrojnych. Tegoroczny „Dzielny Dzik 26” to nie tylko test nowoczesnego uzbrojenia i procedur działania, ale także sprawdzian zdolności do szybkiego reagowania i współpracy różnych rodzajów wojsk w warunkach zbliżonych do realnych działań bojowych.

POSŁUCHAJ: mówi Karol Frankowski, rzecznik 16. Dywizji Zmechanizowanej